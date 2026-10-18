Flamengo 'vira a chave' para defender a liderança do Brasileirão diante do Bahia

O Flamengo volta a defender a liderança do Campeonato Brasileiro, neste domingo, três dias depois de iniciar a disputa das semifinais da Copa Libertadores da América. O time carioca 'vira a chave' diante do Bahia, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada.

Líder isolado da competição, com 64 pontos, um a mais do que o Palmeiras, o rubro-negro tenta ampliar sua sequência invicta. Não perde há sete partidas no Brasileirão, período em que conquistou seis vitórias e um empate. Na rodada passada, venceu por 1 a 0 o Fluminense, em clássico disputado no Maracanã.

Em seu compromisso mais recente, empatou sem gols com o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O segundo confronto acontece na próxima quinta-feira, no Maracanã, onde quem vencer vai à final diante do Palmeiras ou Fluminense.

Do outro lado, o Bahia chega motivado após vencer o Mirassol por 1 a 0, resultado que encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas. O tricolor briga por uma vaga na próxima Libertadores.

O Flamengo conta com um reforço de peso no meio-campo: o volante Jorginho, que cumpriu suspensão na última rodada, deve voltar ao time titular. A tendência é que ele entre no lugar de Saúl Ñiguez, que começou jogando nas últimas duas partidas. O volante ítalo-brasileiro também ficou fora do duelo contra o Estudiantes por conta de um cartão vermelho nas quartas de final.

Além da volta de Jorginho, o lateral-direito Varela e o centroavante Pedro, reservas na Argentina, podem substituir Emerson Royal e Bruno Henrique, respectivamente.

O técnico Leonardo Jardim comentou sobre os erros apresentados pelo Flamengo e destacou que a equipe busca uma mudança de postura, já de olho no Bahia. "Queremos ter mais qualidade técnica do que tivemos no primeiro jogo e fazer gols, mas ainda temos o Bahia, pois nosso foco também está no Campeonato Brasileiro. Também temos que recuperar os jogadores junto com o time de fisiologia. Precisamos de atenção, pois o Bahia está fresco e tem uma boa equipe", disse o português.

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o volante Evertton Araújo, recuperados das suas lesões musculares, podem aumentar as opções da comissão técnica. Em contrapartida, o zagueiro Danilo e o meia Arrascaeta, ambos no departamento médico, são desfalques confirmados.

O volante Nicolás Acevedo, um dos destaques do Bahia na temporada, vai aparecer após cumprir suspensão diante do Mirassol, formando parceria com Rodrigo Nestor e Jean Lucas. Diante deste cenário, Caio Alexandre, responsável por preencher a lacuna deixada pelo uruguaio contra os paulistas, volta ao banco de reservas.

O técnico Rogério Ceni falou sobre as oscilações recentes do Bahia, apontando que o grupo também conquistou vitórias importantes ao longo da temporada. Além disso, destacou a importância da classificação para a fase de grupos da Libertadores.

"Entre os empates e a derrota foram vários triunfos. A gente se importa em jogar bem, conseguir os resultados e colocar o Bahia na melhor posição possível. Seria fantástico uma vaga direta na Libertadores. Acho que nos próximos anos, podemos crescer cada vez mais", comentou.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLAMENGO

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).