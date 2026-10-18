Vila Nova e Novorizontino duelam pela liderança da Série B em domingo de quatro jogos

A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B reserva fortes emoções para este domingo (18), quando quatro partidas movimentam simultaneamente a parte alta da tabela e a luta desesperada contra o rebaixamento, restando apenas cinco rodadas para o encerramento da competição em 2026.

O grande destaque do dia acontece a partir das 18h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, OBA, onde Vila Nova e Novorizontino medem forças em um confronto direto de elite pela liderança do torneio.

O time goiano iniciou a rodada na ponta da tabela com 61 pontos, tendo apenas um ponto de vantagem sobre a equipe paulista, que retornou ao G2 e busca se consolidar na zona de acesso direto após bater na trave nas últimas três edições da Série B.

Mais cedo, às 16h, três partidas agitam a competição nacional com disputa intensa por objetivos distintos. No estádio Primeiro de Maio, o São Bernardo, com 46 pontos, tenta manter acesa a esperança de ingressar no G6 recebendo o Criciúma, que aparece com 56 e mira a consolidação no grupo de playoffs.

Já em Santa Catarina, a Ressacada será palco de uma verdadeira decisão contra a degola entre Avaí e Athletic-MG. O clube catarinense abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 36 pontos e busca a reabilitação diante do time mineiro, que tem 43 e também precisa pontuar para afastar qualquer risco matemático de queda.

No mesmo horário, o Botafogo-SP, que soma 41 e aparece logo acima da zona de perigo, visita o CRB, no estádio Rei Pelé. O clube alagoano contabiliza 52 pontos e joga sob pressão para retornar e se firmar entre os seis primeiros colocados da classificação.

A rodada será oficialmente encerrada no início da próxima semana com dois confrontos isolados. Na segunda-feira (19), o Goiás recebe o Náutico no estádio Hailé Pinheiro, enquanto na terça-feira (20) o Londrina enfrenta o Cuiabá no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.