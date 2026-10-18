Sem Marcelo Rangel, Remo tenta encerrar jejum no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino

O Remo terá de buscar sua primeira vitória em dez rodadas do Campeonato Brasileiro sem o goleiro titular, principal destaque na competição. Com Marcelo Rangel suspenso, o time paraense recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (18), às 19h30, no Mangueirão, pela 31ª rodada, pressionado pela distância para os concorrentes na luta contra o rebaixamento. Do outro lado, encontrará uma equipe que acaba de encerrar seu próprio jejum ao golear o Cruzeiro por 4 a 2.

Vice-lanterna, com 25 pontos, o Remo começou a rodada sete atrás do Corinthians, primeiro clube fora da zona de descenso. Uma vitória levará o Leão aos 28, ainda dentro do Z-4, mas permitirá reduzir a desvantagem conforme os resultados dos adversários. O Bragantino ocupa a nona colocação, com 40, e busca dar sequência à recuperação.

O empate sem gols com o Vasco, em São Januário, acrescentou um ponto à campanha azulina, mas prolongou a espera por uma vitória. Considerando todas as competições, são 12 partidas sem vencer desde o 2 a 0 sobre o Vitória, em 27 de julho, no Mangueirão.

Marcelo Rangel recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e desfalcará o time paraense pela segunda vez neste Brasileiro. A primeira ausência ocorreu em maio, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, quando o goleiro estava lesionado. Ivan, que o substituiu naquela partida, é o favorito para voltar à equipe.

A troca interrompe uma longa sequência do titular e aumenta a responsabilidade de um reserva com poucas oportunidades: Ivan disputou seis jogos na temporada, enquanto Rangel participou de 39. Ygor Vinhas, utilizado cinco vezes em 2026, é a outra opção para a posição.

Thiago Carpini também perdeu Jaderson, diagnosticado com uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Duplexe Tchamba segue em recuperação de um problema muscular. Em contrapartida, Galeano retorna depois de cumprir suspensão automática, e Edson Fernando volta a ficar disponível após uma punição de quatro partidas imposta pelo STJD.

A necessidade de vencer obriga o Remo a procurar mais o ataque, mas também exige atenção à velocidade do adversário. Zé Welison acompanhou a vitória do Bragantino sobre o Cruzeiro e destacou o perigo das transições ofensivas da equipe paulista.

"Não podemos deixar a equipe deles confortável para fazer essas jogadas de transição", afirmou o volante. A preocupação é conciliar a busca pelo resultado com a proteção aos espaços deixados quando o Leão avançar no campo.

A vitória sobre o Cruzeiro encerrou uma sequência de seis jogos sem triunfo do Bragantino. Autor do primeiro gol naquela partida, Lucas Barbosa destacou o efeito do resultado sobre a confiança do elenco e tratou o compromisso em Belém como decisivo. "É uma final de Copa do Mundo", afirmou o atacante.

Vagner Mancini recupera uma alternativa para a defesa: Alix Vinícius voltou aos treinos depois de cumprir o protocolo de concussão, iniciado após uma pancada na cabeça contra o Atlético-MG. Sua volta ao time, porém, não é automática. Gustavo Marques e Guzmán Rodríguez formaram a dupla de zaga nas duas últimas rodadas.

Gustavo Marques deixou o confronto com o Cruzeiro com dores, mas voltou a treinar normalmente. Já Rodriguinho, com dores no joelho, e Henry Mosquera, com um trauma no pé direito, seguem como desfalques. Davi Gomes ainda se recupera de uma cirurgia no joelho.

Remo e Bragantino disputaram sete partidas, com três vitórias paulistas, três empates e um triunfo paraense. No primeiro turno deste Brasileiro, o Massa Bruta venceu por 4 a 2, em Bragança Paulista, com três gols de Isidro Pitta.

A única vitória do Remo ocorreu em 2002, pela Série B: 4 a 1, em Belém. O resultado iniciou uma sequência de cinco triunfos nos oito jogos finais daquela fase e ajudou o clube a alcançar as quartas de final. Vinte e quatro anos depois, o Leão procura no mesmo confronto um ponto de partida para outra reação.

FICHA TÉCNICA

REMO x RED BULL BRAGANTINO

REMO - Ivan; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Zé Ricardo, José Welison, Patrick e Yago Pikachu; Galeano e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho e Eric Ramires; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Fernando; Wallace Yan. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).