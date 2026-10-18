Fluminense e Santos se enfrentam pelo Brasileirão na busca de recuperar a confiança

Fluminense e Santos se enfrentam, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonto Brasileiro, com um objetivo em comum: recuperar a confiança. As duas equipes somaram resultados ruins na semana e precisam readquirir ritmo das vitórias para buscar posições de destaque. O time carioca ainda acumula a disputa da Copa Libertadores.

Do lado do Santos, o técnico Cuca poderá ter pela primeira vez a possibilidade de escalar o "quarteto fantástico" formado por Coutinho, Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol.

O time santista vem de derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, com gol decisivo nos acréscimos, o que deixou tanto Cuca como os jogadores bastante irritados.

O Santos inicia a rodada na oitava colocação, ainda com a esperança de buscar pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. "Vamos atrás do máximo que poderemos obter. O time teve uma reação que ninguém esperava e agora faltam poucos jogos para atingirmos o maior objetivo", diz constantemente Cuca.

DE OLHO NA FINAL DA LIBERTADORES

O Fluminense se apresenta diante de sua torcida pressionado, depois de perder para o Flamengo, pelo Brasileirão, e depois para o Palmeiras no primeiro duelo da semifinal da Libertadores. Outro resultado que não seja uma vitória frente pode piorar o clima neste momento decisivo.

Ao mesmo tempo, o técnico Marcão terá de preservar alguns titulares. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, suspenso, é ausência certa. Renê fica com a vaga.

No Brasileirão, o Fluminense entra para a disputa da 31ª rodada com 51 pontos, na quarta posição e com boas chances de repetir a conquista da vaga para a disputa da principal competição sul-americana em 2027.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SANTOS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Cannobio, Rodrigo Castillo e Soteldo. Técnico: Marcão.

SANTOS - Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Escobar); Gustavo Henrique, Coutinho (Christian Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).