Há seis jogos sem vencer, Grêmio recebe Cruzeiro para tentar deixar o Z-4 do Brasileirão

O Grêmio terá de interromper um jejum de seis partidas sem vitória para buscar uma saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Pressionado pela campanha e pelo fraco desempenho ofensivo, o time de Renato Portaluppi recebe o Cruzeiro neste domingo (18), às 16h, na Arena, pela 31ª rodada. Os mineiros também procuram uma resposta depois de sofrer quatro gols do Red Bull Bragantino e perder a oportunidade de avançar na disputa pela próxima Copa Libertadores.

O clube gaúcho ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos, um abaixo do Corinthians, primeiro time fora do Z-4 antes da abertura da rodada. Uma vitória levará o Grêmio aos 34, mas a possibilidade de deixar a zona de descenso dependerá dos demais resultados. O Cruzeiro é sexto, com 48, apenas um ponto à frente do Atlético-MG, e pode chegar aos 51.

O empate por 1 a 1 no Gre-Nal manteve o Grêmio sem vencer desde o triunfo por 3 a 1 sobre a lanterna Chapecoense, em agosto. Nos seis compromissos seguintes pelo Brasileiro, acumulou três derrotas e três empates. Com 33 gols em 30 rodadas, apresenta o terceiro pior ataque da competição, superior apenas aos de Corinthians e Chapecoense.

A dificuldade para produzir resultados aumentou a tensão depois do clássico. Ainda sem vencer desde o retorno ao clube, Renato questionou a qualidade técnica e a montagem do elenco na entrevista coletiva. "Eu posso corrigir os defeitos do jogador", afirmou o treinador, ao discutir os limites de sua intervenção sobre o desempenho individual.

Durante a semana, comissão técnica, jogadores e funcionários participaram de um churrasco de confraternização no CT Luiz Carvalho. O encontro ocorreu em meio à preparação para uma partida que pode alterar a posição gremista na disputa pela permanência.

Renato precisará modificar a defesa. Autor do gol gremista no Gre-Nal, Wallace recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. O zagueiro também passou por uma cirurgia no nariz, fraturado diante do Remo, e havia disputado o clássico com uma máscara de proteção. Gustavo Martins é o favorito para formar dupla com Kannemann.

Balbuena é outra alternativa, inclusive para uma eventual formação com três zagueiros. No meio-campo, Dodi volta de suspensão e disputa espaço com Krovinovic. Além dele, Noriega também está entre as opções, enquanto Nardoni segue fora por lesão. A definição do setor será importante para proteger a defesa sem reduzir ainda mais o apoio ao atacante Carlos Vinícius.

O Cruzeiro tenta recuperar o equilíbrio depois da derrota por 4 a 2 para o Bragantino, em Bragança Paulista. O resultado, inesperado pelo dilatado placar, manteve a equipe de Artur Jorge na sexta posição e deixou a defesa de sua vaga no G-6 sob pressão do rival Atlético-MG.

A principal dúvida está no meio-campo. Lucas Romero sente uma lesão na panturrilha direita desde a vitória sobre o São Paulo, quando precisou sair no intervalo, e não enfrentou o Bragantino. O argentino participou apenas de parte das atividades de quinta-feira e ainda depende da evolução física para ser relacionado.

Sem Romero, a tendência é que Zé Lucas e Gerson permaneçam como dupla de volantes. Matheus Pereira aparece como referência de criação, com Arroyo e Bruno Rodrigues entre as opções para acompanhar Kaio Jorge. Os atacantes Sinisterra e Villarreal também estão entre as baixas por lesão.

No levantamento de 85 confrontos, o Cruzeiro soma 36 vitórias, contra 26 do Grêmio e 23 empates. No primeiro turno deste Brasileiro, os mineiros venceram por 2 a 0, no Mineirão, com gols de Lucas Romero e Christian.

Os clubes também se enfrentaram em um amistoso durante a pausa para a Copa do Mundo. Naquela ocasião, o Grêmio venceu por 3 a 1, em Brasília. Agora, o reencontro vale pontos para objetivos distintos: a sobrevivência gremista na elite e a tentativa cruzeirense de voltar à zona de vaga na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x CRUZEIRO

GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Dodi (Krovinovic); Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.

CRUZEIRO - Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Bruno Rodrigues. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).