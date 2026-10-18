Dorival elogia São Paulo, mas reconhece campanha ruim: 'Para a história do clube, é pouco'

Após derrotar o Vasco por 1 a 0 na noite de sábado, no MorumBis, o técnico do São Paulo, Dorival Jr., elogiou o time, mas reconheceu que a necessidade de uma campanha melhor. O triunfo sobre o Vasco significou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, praticamente o fim do fantasma do rebaixamento e a manutenção do sonho com uma vaga na Libertadores.

"Temos consciência do momento que estamos vivendo, das dificuldades que estamos tendo, da importância de uma campanha melhor. Para a história do nosso clube, é muito pouco. Temos consciência do que representaria uma classificação para o ano seguinte", afirmou Dorival.

Como a disputa de Libertadores, sul-americana e Copa do Brasil ainda conta com times que estão na parte de cima do Brasileirão, como Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, há possibilidade de novas vagas para a principal competição continental.

"Nosso trabalho será assim, tentando melhorar a nossa classificação, com os pés no chão, buscando pontos aqui e ali", disse o técnico do São Paulo. "É pouco para o que gostaríamos, mas dentro de tudo que estamos passando, a equipe está dando uma resposta, já que passou por um período de turbulência muito grande. Poucas equipes conseguem uma recuperação como essa que vem acontecendo."

O São Paulo chegou a flertar com a zona de rebaixamento, mas agora com 42 pontos abriu 10 de vantagem para o Inter, primeiro time desta parte da tabela. Na próxima rodada do Brasileirão, o time encara o Mirassol, fora de casa, no sábado.