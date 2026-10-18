Cruzeiro bate o Grêmio com hat-trick de Kaio Jorge e chega forte na briga pelo G-4

Em jogo de seis gols e brilho de Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 4 a 2 na tarde deste domingo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em sua arena, em Porto Alegre (RS), o time tricolor ficou duas vezes à frente do placar com Carlos Vinícius e Pavón. Os mineiros, porém, contaram com brilho de Kaio Jorge, que marcou três gols, o famoso hat-trick. Agora, ele tem 21 gols na temporada, sendo 11 no Brasileirão.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 51 pontos, na briga para ficar dentro do G-4. O Grêmio, por outro lado, está há sete jogos sem vencer, sendo quatro derrotas, e segue com 31 pontos, dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar.
O jogo começou movimentado desde os primeiros minutos e o placar não demorou a ser aberto. Amuzu disputou a bola dentro da área, foi puxado por Zé Lucas e o árbitro entendeu como pênalti. Na cobrança, aos 16, Carlos Vinícius apenas deslocou o goleiro, chutou na esquerda e deixou o Grêmio na frente do placar.
Poucos minutos depois, porém, aos 22, o Cruzeiro empatou com Kaio Jorge. Ele recebeu passe forte de Matheus Pereira na direita, girou bem e, já dentro da área, chutou cruzado, no cantinho, para fazer 1 a 1.
Antes do intervalo, porém, o Grêmio conseguiu voltar à frente do placar. Aos 40, Pavón fez uma belo gol. Após cruzamento da esquerda, a zaga cortou, mas a sobrou na meia-lua. Pavón chutou colocado, de primeira, para fazer o segundo do time gaúcho.
No segundo tempo, o ritmo não diminuiu. Logo aos dois minutos, Kaio Jorge apareceu novamente para deixar tudo igual. Matheus Pereira deu belo passe entre os zagueiro para o atacante, que dominou bem na esquerda da área e, na cara do goleiro, não desperdiçou, chutando colocado.
Aos 15, Kaio Jorge fez seu hat-trick. William, ainda atrás do meio-campo, na direita, deu belo lançamento para o artilheiro. Kaio protegeu bem do defensor, invadiu a área e chutou cruzado.
A virada desestabilizou o Grêmio, incluindo seu capitão Kannemann. Após receber cartão amarelo, ele fez gesto de roubo para a arbitragem. Assim, levou o vermelho na sequência.
O Cruzeiro aproveitou e chegou ao quarto gol aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio de Matheus Pereira, Gerson desviou e chegou a João Marcelo. O zagueiro dominou com o peito e, sem deixar a bola cair, chutou para o gol. O Grêmio até tentou ir ao ataque, o que deixou brechas, mas o placar não se alterou mais.
O Cruzeiro é o primeiro a volta a campo pela 32ª rodada, em que recebe o Remo no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na próxima sexta-feira, às 20h. Na segunda-feira (26), às 19h30, é a vez do Grêmio visitar o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR).
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 2 X 4 CRUZEIRO
GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa (Noriega), Villasanti e Krovinovic (Braithwaite); Pavón (Tetê), Carlos Vinícius e Amuzu (Enamorado). Técnico: Renato Gaúcho.
CRUZEIRO - Otávio; William, João Marcelo (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus e Villalba; Zé Lucas (Matheus Henrique), Lucas Romero, Gerson (Bruno Rodrigues) e Matheus Pereira; Arroyo (Wesley) e Kaio Jorge (Lucho Rodríguez). Técnico: Artur Jorge.
GOLS - Carlos Vinícius, aos 16, Kaio Jorge, aos 22, e Pavón, aos 40 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos dois, e aos 15 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - João Marcelo, Matheus Pereira e Arroyo (Cruzeiro).
CARTÃO VERMELHO - Kannemann (Grêmio).
ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).
PÚBLICO - 31.256 pagantes (31.546 presentes).
RENDA - R$ 1.638.336,99.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).