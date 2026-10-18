Botafogo vence a 3ª seguida, se aproxima da permanência na Série B e frustra G-6 do CRB

O Botafogo embalou no momento certo na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de passar boa parte da competição brigando contra o rebaixamento, engatou a terceira vitória consecutiva na reta final, desta vez ao superar o CRB por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e praticamente garantir sua permanência na divisão para 2027. O resultado foi frustrante para os alagoanos, que desperdiçaram mais uma chance de entrar na zona dos playoffs do acesso.
Com o gol de Hygor, na reta final do segundo tempo, o Botafogo chegou a 44 pontos, ficando a um ponto da nota de corte dos 45 pontos, saltando para a 13ª colocação. Também foi a primeira vez que o time paulista venceu o rival na capital alagoana. Já o CRB frustrou mais uma vez seu torcedor, ainda mais depois do tropeço dos concorrentes diretos, estacionando com 52 pontos, na sétima colocação.
O CRB agora encara outro time na parte de baixo da tabela. No sábado, ainda como mandante, recebe o Londrina, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Ainda no sábado, mais cedo, às 16h, o Botafogo tem o duelo direto contra o Avaí, no estádio da Ressacada, na capital catarinense.
Precisando do resultado, o CRB não se encontrou nos primeiros minutos em campo. Com muitos erros, foi assistindo o Botafogo ser mais lúcido com as bolas nos pés e construir as jogadas com efetividade. Só não abriu o placar por conta de Bressan, que salvou os alagoanos em cima da linha. Depois, contou com o goleiro Victor Caetano, que brilhou na cobrança de pênalti de Rafael Gava.
Atordoado, o time da casa só melhorou após a pausa para a hidratação. Fábio Matias organizou a equipe, que passou a equilibrar na posse da bola e ser contundente no setor ofensivo. Lucas Lovat cobrou falta e deu trabalho para Victor Souza. Já nos acréscimos, o CRB até conseguiu balançar as redes, com Pedro Castro, mas o atacante estava em posição irregular.
O confronto voltou mais aberto do intervalo. Com a dupla se revezando na posse de bola e uma trocação franca entre os ataques. O CRB era quem tinha o pé mais calibrado e carimbou o travessão com Hereda. O lance animou os donos da casa, que passaram a formar uma blitz e encurralar o Botafogo no campo de defesa, que se defendia como podia e se abdicou do contra-ataque.
Apesar do volume, o CRB acumulava erros nas tomadas de decisão, que custaram caro. Em escapada rápida, Hygor recebeu em profundidade e bateu na saída do goleiro para abrir o placar para o time paulista, aos 33 minutos. Após o gol, o desespero tomou conta do time alagoano, que desorganizado, tentou formar uma blitz, mas esbarrou na retranca adversária, que se fechou para garantir os três pontos fora de casa.
FICHA TÉCNICA
CRB 0 X 1 BOTAFOGO
CRB - Vitor Caetano; Hereda (Kevin), Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Crystopher, Pedro Castro (Geovane) e Danielzinho (Estevão); Dadá Belmonte, Thiaguinho (Vinícius Barata) e Mikael (Ygor Catatau). Técnico: Fábio Matias.
BOTAFOGO - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Darlan (Badaró), Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel (Yuri Felipe), Jonathan, Rafael Gava (Thiago Moraes) e Marco Antônio (Matheus Sales); Zé Hugo (Felipe Vieira) e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.
GOLS - Hygor, aos 33 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
CARTÕES AMARELOS - Bressan, Hereda, Thiaguinho, Gabriel Inocêncio, Patrick Brey, Felipe Vieira e Darlan.
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).