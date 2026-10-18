Avaí empata sem gols com o Athletic-MG e segue no Z-4 da Série B

Vindo de uma sequência positiva, com duas vitórias, o Avaí recebeu o Athletic na Ressacada pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e, mesmo com o recorde de público no ano em seu estádio, a partida terminou empatada em 0 a 0, resultado ruim para os donos da casa, que lutam para sair da zona de rebaixamento nessa reta final de campeonato.

Com o ponto conquistado, que não foi bom para as pretensões dos avaianos, a equipe do técnico Marquinhos Santos chegou a 37 pontos e segue na 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro do Z-4, cinco pontos atrás do Náutico. Já os mineiros ampliaram o incômodo jejum de vitórias e chegaram a seis partidas sem vencer.

Apesar disso, somam 44 pontos, estão em 13º lugar e praticamente garantiram sua permanência na competição, pois falta apenas um ponto para atingir o "número mágico" de 45, que costuma ser suficiente para se livrar do descenso.

Com um tempo razoável de descanso, as equipes voltam a campo no final da próxima semana. Na sexta-feira (23), às 19h30, o Athletic segue sua maratona de jogos fora e viaja até Ponta Grossa para encarar o Operário-PR no Germano Krüger, que ainda sonha com o G-6. Já o Avaí segue diante de seu torcedor e, novamente na Ressacada, no sábado (24), faz um duelo direto contra o Botafogo-SP na briga contra o rebaixamento.

A primeira etapa foi muito truncada em Florianópolis, com marcação forte dos dois lados. O Avaí, dono da casa, teve mais a bola e tentava tomar a iniciativa, mas a forte marcação do Athletic não permitia criar chances. A oportunidade mais clara aconteceu somente aos 16 minutos, quando Jean Lucas cobrou escanteio com efeito na segunda trave, DG subiu bem, cabeceou e a bola explodiu no travessão do goleiro Luan Polli.

Por fim, depois de apenas três minutos de acréscimos e pouca inspiração por parte dos ataques, o árbitro colocou ponto final no primeiro tempo equilibrado.

Na volta do intervalo, no entanto, o jogo seguia com um panorama parecido: os donos da casa, embalados pelo seu maior público do ano, com mais de 14 mil torcedores, tinham mais posse de bola, mas encontravam problemas na triangulação na parte final do campo para conseguir colocar os atacantes em posição favorável de finalização.

Por outro lado, o Athletic, que tem a permanência na Série B praticamente garantida, aguardava o Avaí com a linha de marcação mais baixa e esperava alguma oportunidade em transição em velocidade nos contra-ataques, mas ela acabou não aparecendo. O Avaí, por sua vez, assumiu uma postura extremamente ofensiva e partiu para o abafa, tendo a melhor chance com Vizeu, que, sozinho, cabeceou por cima do gol dentro da pequena área.

Ao final, o árbitro deu quatro minutos de acréscimos, mas eles não foram suficientes para que nenhuma das equipes balançasse as redes, e a partida terminou com um ponto para cada lado, em um resultado muito lamentado pelos catarinenses, que se complicaram ainda mais nessa reta final.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 0 ATHLETIC

AVAÍ - Bruno; João Vitor (Wallison), Allyson, Jefferson e DG (William); Zé Ricardo, Wenderson (Rildo), Daniel Penha, Jean Lucas e Luiz Henrique (Paulo Vitor); Caio Suassuna (Felipe Vizeu). Técnico: Marquinhos Santos.

ATHLETIC - Luan Polli; Diogo Batista, Lucas Belezi, Jhan Pool e Zeca (Enzo); João Miguel, Felipe Negrucci, Yago Santos (Dixon Vera) e Kauan Rodrigues (Pedro Oliveira); Max (Yarlen) e Carlinhos (Will Aponzá). Técnico: Alex de Souza.

CARTÕES AMARELOS - João Vitor, DG, Wenderson e Allyson (Avaí). Zeca e João Miguel (Athletic).

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO - 14.872 presentes.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).