Criciúma bate o São Bernardo fora de casa e segue bem no G-6 da Série B

O Criciúma venceu o São Bernardo por 1 a 0 na tarde deste sábado (18), pela 34ª rodada, e alcançou o quarto resultado positivo nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, de volta à intensa disputa pelo acesso. O zagueiro César Martins, de cabeça, marcou o único gol do confronto no Primeiro de Maio.
Com a rodada ainda em andamento, o Criciúma se manteve na quinta colocação, mas agora com 59 pontos conquistados, com seis de vantagem para o CRB, primeiro clube fora do G-6. O São Bernardo é o 12º, com 46 pontos.
Já sem risco de ser rebaixado, o São Bernardo entrou em campo com remotas chances de alcançar o G-6 na reta final. Com bola rolando, no entanto, o desafio foi frear o Criciúma, forte candidato ao acesso, e novamente com uma sequência de resultados sólidos na briga pelo acesso à elite.
O primeiro tempo foi decidido em uma bela jogada pelo lado direito, quando Willean Lepo se virou contra a marcação e arrumou belo cruzamento para o zagueiro César Martins aparecer como centroavante no meio da grande área, cabeceando no contrapé do goleiro Alex Alves, que escorregou e não alcançou a bola, 1 a 0 para os visitantes.
O São Bernardo demorou a mexer, permanecendo com os onze iniciais até os 21 minutos da etapa final, quando Vinícius Bergantin optou por fazer três mudanças. Mesmo assim, os paulistas ofereceram pouquíssimo perigo, e não superaram a desvantagem.
O Criciúma volta a campo na sexta-feira (23), para visitar o Sport na Ilha do Retiro, às 21h, enquanto o São Bernardo recebe o Vila Nova no Primeiro de Maio, no sábado (24), às 16h30, pela 35ª rodada.
FICHA TÉCNICA
SÃO BERNARDO 0 X 1 CRICIÚMA
SÃO BERNARDO - Alex Alves; Marcão Silva, Jemerson e Luizão (Pedro Vitor); Hugo Sanches, Foguinho (Romisson), Dudu Miraíma e Pará (Mário Sérgio); Lucas Fernandes (Fabrício Daniel), Felipe Garcia e Pedrinho (Daniel Davi). Técnico: Vinícius Bergantin.
CRICIÚMA - Airton; César Martins (Bruno Alves), Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Otero (Waguininho), Nicolas (Yuri) e Diego Gonçalves (Gui Lobo). Técnico: Umberto Louzer.
GOLS - César Martins, aos 35 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).