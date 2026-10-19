Flu não segura o Peixe

O Fluminense encerrou a sequência de três jogos no Maracanã da pior maneira possível. Diante de um Santos em ascensão, o Tricolor chegou à terceira derrota seguida ao perder por 2 a 1, de virada, com gols de Gabigol e Philippe Coutinho, ex-Fla e ex-Vasco. Castillo abriu o placar. O resultado tira a equipe do G-4 do Brasileirão.

Tinha tudo para a história ser diferente, já que o Fluzão abriu vantagem aos 3 minutos, com Castillo. O argentino voltou a marcar contra o Peixe: ele já havia castigado o time paulista no primeiro turno, na vitória do Tricolor por 3 a 2, na Vila Belmiro. Contratado no começo do ano, com status de contratação mais cara da história do clube, o atacante ainda não se encontrou e é frequentemente criticado pela torcida.

Se o Santos foi castigado novamente por Castillo, o Tricolor também sofreu nas mãos de velhos conhecidos. Gabigol, ídolo do Flamengo, marcou o gol de empate do Peixe, que recolocou a equipe na partida. O Fluminense é a maior vítima do atacante, que chegou a 16 gols contra o time das Laranjeiras. Ainda no primeiro tempo, Gabriel provocou os torcedores tricolores ao mostrar as tatuagens das Libertadores conquistadas pelo Flamengo.

A virada também saiu dos pés de um velho rival: Coutinho, ex-jogador do Vasco, marcou o gol da virada santista. Foi o primeiro gol do meia com a camisa do Santos. Ele acertou com o clube na janela de transferências do segundo semestre e estava sem jogar desde fevereiro, quando deixou o Vasco.