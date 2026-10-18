Neymar revela que quase disputou Mundial pelo Fluminense: 'Tive uma conversa com o presidente'

Neymar revelou que esteve perto de defender o Fluminense no Mundial de Clubes. Após a vitória do Santos sobre a equipe carioca, o atacante contou que conversou com o presidente do clube e com Renato Gaúcho, então treinador tricolor, mas avaliou que sua condição física naquele momento impediria uma participação no nível que desejava.

"Quase joguei no Fluminense, tive uma conversa com o presidente, com o Renato Gaúcho, na época. Quase joguei o Mundial por eles, mas, infelizmente, não estava em um momento bom fisicamente. Acho que se eu jogasse, não ajudaria tanto quanto eu queria. Acabou não acontecendo", afirmou.

CONTROLE SANTISTA

Dentro de campo, Neymar viu superioridade do Santos mesmo depois de a equipe sair atrás no placar. Na avaliação do camisa 10, o Fluminense teve poucas oportunidades, enquanto os visitantes conseguiram assumir o controle e ampliar o domínio depois do intervalo.

"Acho que a gente teve um bom jogo desde o começo, eles tiveram duas chances, a do gol e uma outra. Depois, dominamos, tivemos o controle do jogo. No segundo, nem se fala. Não dá para agradar todo mundo", argumentou.

CARINHO DA TORCIDA

Na saída para o vestiário, o atacante também agradeceu às manifestações dos torcedores. Cercado por pedidos de fotos e cumprimentos, disse que procura atender ao público, embora nem sempre consiga dar atenção a todos.

"Muito feliz, agradeço muito o carinho da torcida. Muito feliz, muito contente, obrigado! Infelizmente, não dá para cumprimentar e nem tirar foto com todo mundo, mas tento fazer sempre o máximo", declarou.