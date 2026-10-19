Embalado, Goiás recebe o Náutico ainda sonhando com o G-6 da Série B

No meio da tabela, o Goiás ainda sonha com uma vaga dentro da zona de playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. Vindo de duas vitórias consecutivas, o time goiano entra embalado para encarar o desesperado Náutico, em jogo isolado da 34ª rodada às 19h30 nesta segunda-feira, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Com 48 pontos, o time comandado por Mozart vem de vitórias sobre o Athletic, por 2 a 1, e Operário-PR, por 2 a 0. Sequência positiva que voltou a animar a equipe goiana nesta reta final de campeonato em busca de uma vaga entre os seis primeiros colocados na tabela.

Do outro lado, o time pernambucano aparece próximo da zona de rebaixamento, com 42 pontos, porém precisando de uma vitória simples para atingir a meta dos 45 pontos. O time de Bruno Pivetti vem adiando a permanência há pelo menos duas rodadas, onde sofreu duas derrotas seguidas, para Novorizontino e Vila Nova, ambos por 2 a 0.

Para a partida, Mozart segue sem o seu artilheiro. Recuperando de uma lesão muscular, Kadu Sousa, dono de nove gols na Série B, está fora de combate. Com isso, Felipe Clemente segue entre os 11 titulares. Outra baixa é o zagueiro Luiz Felipe, que recebeu uma punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), por uma expulsão contra o Fortaleza. O time pode recorrer, mas caso siga suspenso, Luisão deve ser acionado.

Do outro lado, o técnico Bruno Pivetti também terá baixas para montar o time pernambucano. O meia Jean Carlos está suspenso e o treinador deve optar por uma formação com três volantes, com Luiz Felipe sendo acionado.

Outro desfalque é o goleiro Muriel, que segue entregue ao departamento médico. Gastón Guruceaga assume a meta pernambucana. A boa notícia são os retornos do zagueiro Betão e do atacante Borasi.