Corinthians busca quebrar jejum contra o Vitória e se afastar do Z4 sob os olhares de Seedorf

O Corinthians recebe o Vitória nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a uma sequência de oito derrotas consecutivas na competição, o time alvinegro tenta reencontrar o caminho das vitórias para se afastar da zona de rebaixamento. Do outro lado, a equipe baiana busca aproveitar a instabilidade do adversário para conquistar pontos importantes na luta pela permanência na Série A.

O confronto também marca o início de uma nova etapa no Corinthians. Anunciado como substituto no comando técnico, Clarence Seedorf já iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava, mas não poderá ficar no banco de reservas nesta segunda-feira. O holandês ainda depende da regularização de sua documentação de trabalho no Brasil, e o auxiliar Léo Porto será o responsável por dirigir a equipe em campo.

Na apresentação, Seedorf demonstrou confiança na recuperação do elenco, apesar do momento delicado. "Um leão ferido é perigoso", afirmou o treinador, ao destacar o talento dos jogadores e a necessidade de união e trabalho para mudar o cenário. O ex-meio-campista também ressaltou que os resultados negativos não significam que o grupo perdeu sua qualidade.

A partida, portanto, será uma oportunidade para o Corinthians dar uma resposta imediata à torcida, ainda que sem a presença de seu novo comandante à beira do gramado. Com 32 pontos e na 16ª colocação, o clube paulista precisa interromper a série negativa para evitar que a pressão aumente ainda mais na reta final do campeonato.

CORINTHIANS TEM BAIXAS, MAS CONTA COM RETORNO DE PEÇAS IMPORTANTES

Para enfrentar o Vitória, o Corinthians não poderá contar com Memphis Depay, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Raniele, que se recupera de cirurgia no joelho direito. Os meio-campistas Zakaria Labyad e o atacante Kayke também seguem em recuperação de lesões no joelho, com previsão de retorno apenas em 2027.

A situação de Yuri Alberto, porém, teve uma evolução positiva durante a preparação. Após ficar fora de uma atividade por causa de vômitos e dores abdominais, o centroavante treinou normalmente no sábado e deve ficar à disposição para a partida. O zagueiro Gabriel Paulista, que sentiu dores na coxa esquerda durante a semana, também está recuperado e não preocupa a comissão técnica.

Sem Memphis, a equipe perde uma opção importante no setor ofensivo. A tendência é que Léo Porto mantenha Yuri Alberto como referência no ataque, com Kaio César e outros jogadores de velocidade compondo as alternativas para buscar espaços na defesa adversária.

O desafio corintiano vai além da escalação. A equipe precisa recuperar a confiança depois de uma sequência de resultados negativos e aproveitar o apoio da torcida para evitar que o confronto se transforme em mais um capítulo da crise.

Vitória tenta aproveitar momento do adversário

O Vitória chega a São Paulo na 12ª colocação, com 36 pontos, quatro a mais que o Corinthians. Depois da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, o time comandado por Jair Ventura tenta se recuperar e conquistar sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro.

A equipe baiana tem um objetivo claro: pontuar para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento. Embora esteja em posição mais confortável que o adversário, o Vitória ainda precisa administrar a pressão da reta final do torneio e sabe que um resultado positivo fora de casa pode representar um passo importante na luta pela permanência.

Jair Ventura terá problemas para montar a defesa. O zagueiro Cacá está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o clube ao qual pertence. Emprestado pelo Corinthians ao Vitória, o defensor vinha sendo uma opção importante para o setor. Emanuel Brítez aparece como uma das alternativas para ocupar a vaga.

O departamento médico também preocupa. Baralhas, Ramon, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes e Fabiano Souza estão entre os jogadores que enfrentam problemas físicos e não devem ficar à disposição para o duelo. As ausências reduzem as opções do treinador, especialmente na defesa e no meio-campo.

Mesmo diante das dificuldades, o Vitória pode encontrar oportunidades diante de um adversário pressionado. A expectativa é de que Jair Ventura priorize a organização defensiva e tente explorar os espaços deixados pelo Corinthians, que deve assumir a iniciativa por atuar em casa.

RETROSPECTO E CENÁRIO DA PARTIDA

No primeiro turno, Corinthians e Vitória empataram por 0 a 0, no Barradão, em Salvador. O histórico recente também favorece o time paulista: o Corinthians não perde para o rival desde 2017, acumulando três vitórias e quatro empates nos confrontos desde então.

O retrospecto, entretanto, não elimina a pressão sobre o Timão. A sequência negativa no Brasileirão e a necessidade de somar pontos tornam o confronto especialmente importante para os donos da casa. Para o Vitória, a partida representa a chance de explorar o momento delicado do adversário e conquistar um resultado que dê mais tranquilidade à equipe.

FIHCA TÉCNICA

CORINTHIANS X VITÓRIA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Breno Bidon, André Carrillo (Allan) e Rodrigo Garro; André Luiz, Kaio César e Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Léo Porto (interino).

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Emanuel Brítez (Edenílson), Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 20h (Brasília).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.