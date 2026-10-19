Corinthians troca de interino e terá Léo Porto no comando contra o Vitória; conheça o auxiliar

Ainda sem poder contar com Clarence Seedorf, cuja inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda não foi concluída, o Corinthians terá um interino diferente à beira do gramado nesta segunda-feira, às 20h, quando o time encara o Vitória, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O auxiliar técnico Léo Porto será o responsável por comandar a equipe alvinegra no confronto direto contra o Z-4.

Léo Porto entra no lugar de William Batista, técnico do sub-20 que comandou o time na derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no Nubank Parque, na primeira partida após a demissão de Fernando Diniz. Porto foi o escolhido para ser o técnico interino desta vez por ter acompanhado todo o trabalho desenvolvido por Seedorf durante os últimos dias. O holandês realiza treinos em dois períodos desde quarta-feira, 14, quando chegou ao Brasil.

Natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul Léo Porto chegou ao Corinthians em abril, junto de Diniz. Ele foi indicado pelo diretor executivo Marcelo Paz, que trabalhou com o profissional anteriormente no Fortaleza e tinha o interesse de levá-lo ao clube paulista. Aos 40 anos, ele acumula passagens por Santos, São Paulo, Flamengo e Athletico Paranaense, times em que trabalhou como analista de desempenho na comissão de Dorival Júnior.

Porto trabalho no Fortaleza entre 2020 e 2026, período em que comandou as equipes sub-20 e sub-23 (conquistando o Campeonato Estadual da categoria). No clube cearense, ele também atuou como interino no time principal e trabalhou diretamente como auxiliar do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Antes de trabalhar no futebol, Léo Porto foi jogador de futsal, mas abandonou a carreira para se formar em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria-RS (UFSM). Seu primeiro trabalho na área foi como treinador do sub-15 do Juventus da Mooca. Ele também possui a Licença A e B da CBF Academy.

O Corinthians vem de oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Na 16ª colocação, o time alvinegro tem 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, time que abre a zona de rebaixamento.