A Western Alliance apresentou um lucro líquido de US$ 227 milhões no terceiro trimestre de 2026, ou um lucro diluído por ação de US$ 2,45, acima dos US$ 2,28 do mesmo período do ano anterior e dos US$ 2,42 previstos pelos analistas da FactSet.

A holding bancária regional com sede em Phoenix teve receita de US$ 1,01 bilhão no terceiro trimestre, também acima dos US$ 988 milhões previstos pelos analistas.

"Os resultados do terceiro trimestre da Western Alliance apresentaram maior rentabilidade, menores custos de depósito, melhor qualidade dos ativos e maior cobertura de reservas, além de uma atividade acelerada de recompra de ações", disse Kenneth Vecchione, presidente e CEO da empresa.

O forte crescimento de depósitos bancários comerciais compensou a atividade de otimização, mantendo os depósitos totais estáveis em US$ 81,8 bilhões, disse a holding. A receita de juros líquida avançou 7,6% na base anual, para US$ 807,6 milhões, impulsionada por saldos médios mais elevados em ativos geradores de juros e taxas menores sobre passivos remunerados, acrescentou

Às 18h16 (de Brasília), as ações da Western Alliance operavam estáveis no after hours de Nova York.