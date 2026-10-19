Clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro no sub-20 tem gol do meio-campo e briga generalizada

O Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 4 a 3 nesta segunda-feira, 19, em partida válida pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro Sub-20. O clássico na Arena MRV foi marcado por um gol do meio-campo e pela confusão generalizada entre as duas equipes.

Na marca de nove minutos do segundo tempo, Murillo, do lado alvinegro, e Nicolas, do clube celeste, se estranharam na linha lateral e trocaram empurrões. Depois, jogadores de ambos os times se juntaram e iniciaram uma briga com chutes, socos e pontapés.

O confronto, que no momento estava 3 a 1 a favor do Atlético, ficou paralisado por cerca de 15 minutos até a bola voltar a rolar. Ao todo, oito atletas foram expulsos e a etapa final recebeu 22 minutos de tempo adicional nos acréscimos.

O gol do triunfo do Atlético-MG saiu aos 53 minutos. Na saída de bola depois de ter sofrido o empate, Índio arriscou da linha do meio-campo e encobriu o goleiro Marcelo para decretar a vantagem para sua equipe.

Samuel, Cauã Soares e Kelvin (contra) também marcaram para o clube alvinegro, enquanto Rhuan Gabriel e Pietro (duas vezes) anotaram do lado do Cruzeiro. O clássico volta a acontecer na próxima segunda, 26, às 15h (de Brasília), na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte.