Seedorf assiste ao jogo do Corinthians da arquibancada e entra na festa da torcida

Clarence Seedorf, treinador do Corinthians, assiste ao confronto contra o Vitória nesta segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, válido pela 31ª rodada do Brasileirão.
O técnico holandês optou por acompanhar o jogo na arquibancada do estádio da equipe paulista. Logo no apito inicial, ele entrou na festa, ao cantar e dançar o "poropopó", música popular cantada pela torcida corintiana durante as partidas em casa.
Anunciado no dia 11 de outubro, Seedorf ainda não realizou a sua estreia pelo clube do Parque São Jorge. Ele não teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF por conta de alguns trâmites burocráticos necessários para a liberação de visto de trabalho.
Diante do Vitória, o auxiliar técnico Léo Porto é o comandante do Corinthians. No intervalo, quando o Corinthians perdia por 1 a 0, o holandês se dirigiu até o vestiário da equipe paulista.