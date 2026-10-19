Goiás não aproveita 'rodada perfeita', empata com o Náutico e segue longe do G-6 da Série B

Depois de ver seus concorrentes diretos tropeçarem no fim de semana, o Goiás tinha tudo para entrar de vez na briga pelos playoffs na Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando do resultado para encostar no pelotão de cima, desperdiçou a grande chance ao ficar no empate sem gols diante do Náutico, no Estádio Hailé Pinheiro, em duelo isolado nesta segunda-feira pela 34ª rodada, e praticamente dando adeus ao sonho do acesso.
O Goiás não realizou um bom jogo e teve mais sorte que juízo para sair com um ponto dentro de casa. Atordoado com a postura defensiva do Náutico, pouco criou e não teve criatividade suficiente para tentar sair com a vitória. Com o resultado, segue estacionado na nona colocação, com 49 pontos, a cinco pontos do Atlético-GO, sexto colocado. Já o Náutico acumulou quatro jogos sem vencer e adiou mais uma vez a chance de findar a permanência, somando 43 pontos, em 15º lugar.
O Goiás volta a campo na próxima terça-feira (27), quando encerra a 35ª rodada em visita ao Ceará, às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Já o Náutico atua na segunda-feira (26), ainda como visitante, em confronto contra o Juventude, às 20h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
O duelo começou morno de poucas infiltrações, com os times buscando valorizar mais a posse da bola e não exporem ao contra-ataque. Diante da torcida, o Goiás até buscou se impor nos primeiros minutos, mas a falta de criatividade e a passividade para furar o bloqueio do Náutico foi tirando a paciência da torcida.
A primeira chance só veio acontecer aos 28 minutos, em jogada área em que Felipe Clemente cabeceou e Guruceaga defendeu em dois tempos. O lance acordou até os pernambucanos, que responderam em finalização de Vinícius. Porém, os ataques ficaram por isso mesmo, com pouca movimentação e coragem para arriscar mais a gol.
Com as equipes mais agressivas, o jogo fluiu na volta do intervalo. O Goiás seguiu com dificuldade de entrar na área e apostou em chutes de média distância, enquanto o Náutico era mais incisivo nas conclusões e passou a ser superior em campo. Betão carimbou o travessão goiano, enquanto Vinícius, por duas vezes, roubou a bola no campo de ataque e tirou tinta da trave.
Atordoado, o time goiano foi acumulando erros, principalmente quando chegava próximo da área, enquanto o Náutico pecava no capricho das finalizações. Na reta final, o jogo ganhou outra figura. Com uma blitz, o Goiás viu Guruceaga brilhar ao defender em sequência as finalizações a queima roupa de Felipe Clemente e Gegê. Nos acréscimos, até o goleiro Tadeu tentou ajudar no ataque, mas faltou cacoete de centroavante e cabeceou sem direção.
FICHA TÉCNICA
GOIÁS 0 X 0 NÁUTICO
GOIÁS - Tadeu; Djalma Silva, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Nicolas (Rodrigo Soares); Filipe Machado, Lucas Rodrigues (Wellington Rato), Lourenço (Kadu Sousa) e Lucas Lima (Jean Carlos); Cadu (Gegê) e Felipe Clemente. Técnico: Mozart.
NÁUTICO - Gurucega; Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan; Wenderson (Auremir), Luiz Felipe (Samuel) e Vinícius; Borasi (Victor Andrade), Derek (Júnior Todinho) e Paulo Sérgio (Kauã Maranhão). Técnico: Bruno Pivetti.
ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).
CARTÕES AMARELOS - Filipe Machado e Felipe Clemente.
RENDA - R$ 91.600,00.
PÚBLICO - 5.892 torcedores.
LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).