Auxiliar de Seedorf ressalta união e aposta em evolução do Corinthians: 'Acredito em todos'

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Vitória nesta segunda-feira, 19, no duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Depois da partida na Neo Química Arena, Léo Porto, auxiliar do técnico Seedorf, destacou o comprometimento do elenco em voltar a vencer na competição.

"O grupo é fechado, não só se fechou durante esta semana. É um grupo unido, que tá incomodado com a situação, que trabalha muito forte para alcançar os resultados. Infelizmente os resultados nas últimas partidas não vieram. Acredito muito em todos, acredito em quem trabalha no Corinthians hoje", afirmou.

Léo dirigiu a equipe no lugar do treinador Clarence Seedorf, que ainda não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF por conta da falta de liberação do visto de trabalho. O holandês comandou os treinos durante a última semana e assistiu ao jogo da arquibancada.

"Estamos nos conhecendo, mas para mim a avaliação do trabalho é muito positiva desde o primeiro dia. O professor (Seedorf) sempre foi muito aberto e direto, deixou a gente a vontade para trabalhar e opinar. Estamos tentando construir junto um trabalho que vá dar resultado e que a gente consiga ir melhorando a cada dia", contou o auxiliar, que está no clube desde abril.

Com o empate, o Corinthians alcançou a marca de 33 pontos e se manteve na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os paulistas retornam ao campo no próximo sábado, 24, às 18h30 (de Brasília), para encarar o Vasco em São Januário, no Rio.

"Nosso torcedor nos apoia durante os 90 minutos, isso dá um prazer para nós de vir aqui jogar. E nós queremos retribuir sempre da melhor maneira possível, que é rendendo dentro do campo e ganhando os jogos", finalizou Léo Porto.