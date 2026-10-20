Ex-técnico detona Cristiano Ronaldo: 'Não corria com a bola e nem sem a bola'

A crise de Cristiano Ronaldo com treinadores após desentendimento com Jorge Jesus na seleção portuguesa ganhou novo capítulo nesta terça-feira. Erick Ten Hag, comandante do astro do Manchester United, detonou sua postura na época em que trabalharam juntos, até 2022, na Inglaterra. "Não corria."

Um dos responsáveis por abreviar sua segunda passagem no clube inglês, ao colocá-lo a reserva, o técnico holandês surpreendeu, em entrevista ao The Athletic, ao revelar um camisa 7 acomodado e preguiçoso nas atividades, sobretudo nos treinamentos.

"Eu voei para Portugal para conversar com ele sobre o que eu estava visando antes de chegar ao United", relevou o técnico, contratado em maio de 2022, nove meses após o retorno do jogador ao clube, querendo ajudá-lo a brilhar na equipe.

"Todo time de elite tem de abraçar o craque, mas o craque tem de trabalhar pelo time. E ele decepcionou a equipe e me decepcionou, porque planejamos ir bem com ele", lamentou Ten Hag, explicando sua frustração.

"Ele é um dos melhores da história e eu o respeitava muito. Mas como treinador, tive que tomar uma decisão racional (colocá-lo na reserva). Ele não corria nem com a bola nem sem a bola. O motivo (para barrá-lo) era porque não se preparava", explicou.

Cristiano Ronaldo deixou o United em novembro de 2022. Saiu falando mal da direção da equipe inglesa e sem poupar críticas a Ten Hag. O técnico evitou acirrar ainda mais a polêmica na ocasião, mas agora abriu o coração e revelou uma imagem do português que poucos conheciam.

"Cristiano Ronaldo dizia aos jogadores para pouparem as pernas no treino. Eu entendo isso quando você está em plena forma, mas primeiro você tem de treinar para atingir o nível certo de condicionamento", completou.

Além do craque português, Ten Hag também se desentendeu com Rashford na época. Muitos jogadores não aceitaram troca do horário dos treinamentos pela manhã, das 11 horas para as 9 horas - alegaram que atrapalhou para levarem seus filhos à escola - e ainda se incomodaram com o nível das atividades, bastante extenuantes. O holandês fez o time correr 13 quilômetros em um treino após derrota para o Brentford, distância apresentada a mais pelo rival na partida.