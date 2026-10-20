Mourinho escala Vini Jr. na Champions, mas avisa: 'O que torna jogador intocável é rendimento'

Suspenso por quatro jogos em LaLiga e, portanto, fora do clássico com o Barcelona, no domingo, Vini Jr. ainda goza de prestígio com o técnico José Mourinho e está confirmado para o confronto com o RB Leipzig, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela Champions League. O brasileiro, contudo, viu o treinador mandar um recado direto ao garantir que "não a jogadores intocáveis."

A boa apresentação da equipe na goleada por 4 a 1 diante do Sevilla, domingo, com Endrick começando pela primeira vez como titular e Diomande fechando o placar fizeram a imprensa de Madri pressionar Mourinho por uma possível troca de titulares e a saída de Vini Jr. da equipe.

Mas o comandante ainda não pensa em sacrificar seu astro, mesmo o substituindo cedo na boa virada diante da Roma, na rodada passada da Champions, há uma semana. Vini saiu quando o Real Madrid perdia por 3 a 1 e a equipe melhorou, buscando um gigante 4 a 3.

"Vini é intocável?", ouviu José Mourinho na coletiva pré-jogo. "A única coisa intocável é o distintivo do Real Madrid. Não gosto de ter um jogador intocável. Não importa se você é o capitão ou quanto custou, você conquista seu lugar e se torna intocável pelo rendimento em campo", disse o treinador, antes de confirmar o brasileiro entre os 11 titulares.

"O papel de Yan Diomande amanhã? Ele não sabe se vai jogar ou não. A única coisa que posso dizer para amanhã é que o Vini vai começar na ponta esquerda", determinou Mourinho, pedindo paciência com a equipe.

"Ainda há muito trabalho pela frente. Só estamos aqui há três meses. Um passo de cada vez, mas eu entendo as exigências num clube como o Real Madrid", frisou, ao ser questionado se estava feliz com as apresentações da equipe. "Treinei aqui durante três anos no passado, sei como funciona. Mas ainda há um longo caminho a percorrer."

O comandante português aproveitou para pregar respeito ao RB Leipzig após surra do Bayern no fim de semana pela Bundesliga. "Não esperamos ver o Leipzig que enfrentou o Bayern (derrota por 6 a1). Esperamos a equipe que venceu o PSV (1 a 0 na rodada passada da Champions)."