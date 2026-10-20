NFL leva futebol americano a 50 escolas da rede municipal de Guarulhos

A NFL e a Prefeitura de Guarulhos lançam, nesta sexta-feira, 23, o NFL Flag nas escolas municipais. Com o objetivo de ampliar a presença do flag football, modalidade que deriva do futebol americano, no Brasil, a liga tem levado o esporte a diferentes regiões do País. A ação chegará a 50 unidades de ensino, com a capacitação de 100 professores de educação física para conduzir as aulas.

Além das atividades nas escolas, o programa prevê a participação dos alunos em competições. Na próxima temporada, os torneios regionais serão voltados a instituições de ensino e projetos sociais sem fins lucrativos que já integrem o NFL Flag. Os equipamentos entregues às unidades permitirão que a modalidade seja praticada nas próprias quadras escolares.

A iniciativa faz parte de um trabalho que a liga desenvolve no Brasil desde 2023. Nesse período, o NFL Flag chegou a mais de 10 mil jovens em projetos gratuitos ligados à rede pública de ensino. Há ações em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de parcerias em Petrópolis, Rio de Janeiro, e no Paraná.

A atuação da liga com projetos sociais também inclui outras modalidades de apoio. Em setembro, a NFL anunciou um aporte de quase 160 mil dólares para quatro organizações brasileiras, cujas iniciativas devem atender mais de 3 mil participantes.

A expansão das ações nas escolas ocorre em meio à aproximação da NFL com o público brasileiro. Em setembro, a liga realizou sua primeira partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, com o confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Foi o terceiro jogo de temporada regular disputado no País, após duas edições em São Paulo, em 2024 e 2025.

Além das partidas, a liga tem investido em iniciativas para ampliar o acesso à modalidade. O flag football também se prepara para entrar no programa olímpico. A modalidade fará sua estreia nos Jogos de Los Angeles, em 2028, com torneios masculino e feminino. Diferentemente do futebol americano tradicional, a versão não permite contato físico e prevê que os defensores interrompam as jogadas ao retirar uma fita presa à cintura dos adversários.