Federação Turca suspende 147 dirigentes por violação de regras referentes a apostas esportivas

A Federação Turca de Futebol divulgou, nesta terça-feira, 20, a suspensão de 147 dirigentes por violarem regras relacionadas a apostas esportivas. Os profissionais das duas principais ligas nacionais do país foram afastados das atividades por 45 dias.

Em setembro, 448 pessoas foram acusadas de terem realizado apostas enquanto ocupavam cargos em equipes da Turquia e acabaram suspensas provisoriamente, além de serem encaminhadas ao Conselho Disciplinar da entidade.

Deste grupo, 147, que trabalharam em algum clube das primeira e segunda divisões nos últimos cinco anos, foram consideradas culpadas e estão impedidas de atuar no futebol durante o período da suspensão.

A medida faz parte de uma investigação que já suspendeu quase 150 árbitros e assistentes e mais de 1200 atletas, acusados de realizarem apostas ativamente e contribuírem para manipulação de resultados no futebol turco. Diversos profissionais da modalidade foram detidos nos últimos meses, incluindo ex-jogadores de Galatasaray e Fenerbahçe.

A seleção turca disputou a Copa do Mundo de 2026, onde acabou eliminada na fase de grupos. Para o novo ciclo, Sergen Yalçin, que estava no Besiktas, foi o técnico escolhido para comandar a equipe nacional.