Ayrton Lucas está recuperado

O Flamengo deve ter um retorno importante para a semifinal da Libertadores contra o Estudiantes (ARG), amanhã, no Maracanã. Recuperado de lesão, Ayrton Lucas voltou a treinar com o elenco e deve ser relacionado no duelo. O lateral-esquerdo, fora desde 20 de setembro, está em período de transição e pode começar no banco.

Saúl segue como dúvida após sentir dores na perna esquerda na ida. Já Arrascaeta se recupera de uma lesão no punho esquerdo, enquanto Danilo passou por cirurgia após fraturar a mandíbula.

Evertton Araújo também continua fora. O volante sofreu uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita.