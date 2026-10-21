Mesmo sem ser titular absoluto do Flamengo, Paquetá vive a temporada mais artilheira da carreira por clubes, com 13 gols em 2026, segundo o ge. O meia superou os 12 marcados em 2018, antes de se transferir para o Milan, e os 11 anotados pelo Lyon, da França, em 2021/22, sua campanha mais goleadora na Europa.

Paquetá afirmou que já esperava alcançar a marca ao retornar ao Rubro-Negro, pela capacidade da equipe de propor o jogo e criar oportunidades. Com Jardim, o meia tem atuado em diferentes posições, como armador, ponta-direita e segundo volante, mas mantém a presença na área adversária e o destaque nas finalizações.