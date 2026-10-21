Aqui não, Barcelona!

O Paris Saint-Germain mostrou que não tem pra ninguém na Europa! No Parque dos Príncipes, o atual bi da Liga dos Campeões venceu por 4 a 2 o Barcelona, até então invicto na temporada, continua sendo o time a ser batido no torneio e líder, com três vitórias em três jogos.

A partida começou em alta voltagem, mas foi perdendo seus astros. Do lado do PSG, Dembélé, Kvaratskhelia e Marquinhos foram substituídos por lesão, uma boa notícia para Flamengo e Fluminense, que podem encarar o time francês enfraquecido no Intercontinental. Com a bola rolando, o primeiro grito de gol veio aos 38 minutos da etapa inicial, com Doué, de fora da área.

Na etapa final, o Barça conseguiu o empate, com Xavi Espart. Mas o atual bicampeão voltou à frente no placar com Lucas Hernández, e Yamal igualou o placar. Na reta final, Vitinha e Fabián Ruiz marcaram para o PSG.

Outros jogos de ontem: Fenerbahçe 2 x 2 Slavia Praga; Sabah 1 x 2 Borussia Dortmund; Roma 4 x 0 Slovan Bratislava; Porto 0 x 1 PSV; Liverpool 4 x 3 Villarreal; Manchester City 5 x 1 AEK; Napoli 4 x 3 Bodo/Glimt; Stuttgart 1 x 1 Atlético de Madrid.

Hoje: 13h45: Como x Manchester United e Lille x Galatasaray. 16h: Aston Villa x Viking; Club Brugge x Lens; Bayern x Arsenal; Inter de Milão x Shakhtar Donetsk; Real Betis x Feyenoord; Real Madrid x Leipzig e Sporting x LASK.

Reportagem do estagiário

MIGUEL DE PAULA, sob supervisão de DANILLO PEDROSA