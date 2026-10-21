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Aqui não, Barcelona!

PSG supera o Barça no duelo entre os melhores times do mundo na Champions

Lucas Hernández marcou um dos gols da vitória do PSG em casa
Lucas Hernández marcou um dos gols da vitória do PSG em casa -

O Paris Saint-Germain mostrou que não tem pra ninguém na Europa! No Parque dos Príncipes, o atual bi da Liga dos Campeões venceu por 4 a 2 o Barcelona, até então invicto na temporada, continua sendo o time a ser batido no torneio e líder, com três vitórias em três jogos.

A partida começou em alta voltagem, mas foi perdendo seus astros. Do lado do PSG, Dembélé, Kvaratskhelia e Marquinhos foram substituídos por lesão, uma boa notícia para Flamengo e Fluminense, que podem encarar o time francês enfraquecido no Intercontinental. Com a bola rolando, o primeiro grito de gol veio aos 38 minutos da etapa inicial, com Doué, de fora da área.

Na etapa final, o Barça conseguiu o empate, com Xavi Espart. Mas o atual bicampeão voltou à frente no placar com Lucas Hernández, e Yamal igualou o placar. Na reta final, Vitinha e Fabián Ruiz marcaram para o PSG.

Outros jogos de ontem: Fenerbahçe 2 x 2 Slavia Praga; Sabah 1 x 2 Borussia Dortmund; Roma 4 x 0 Slovan Bratislava; Porto 0 x 1 PSV; Liverpool 4 x 3 Villarreal; Manchester City 5 x 1 AEK; Napoli 4 x 3 Bodo/Glimt; Stuttgart 1 x 1 Atlético de Madrid.

Hoje: 13h45: Como x Manchester United e Lille x Galatasaray. 16h: Aston Villa x Viking; Club Brugge x Lens; Bayern x Arsenal; Inter de Milão x Shakhtar Donetsk; Real Betis x Feyenoord; Real Madrid x Leipzig e Sporting x LASK.

Reportagem do estagiário
MIGUEL DE PAULA, sob supervisão de DANILLO PEDROSA

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