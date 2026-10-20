NBA iguala recorde de países representados e terá brasileiro entre 125 jogadores internacionais

A NBA igualou o recorde de países representados em uma temporada. De acordo com a liga, a edição de 2026/2027 terá atletas de 43 nações nos elencos de abertura. Apesar da marca, o número de jogadores internacionais será menor que o da temporada anterior: 125, contra 135 em 2025/2026. Gui Santos, do Golden State Warriors, é o único brasileiro.

Com 17 jogadores, a França lidera a lista de estrangeiros na NBA, à frente do Canadá, que ocupava o posto havia 13 temporadas. O principal nome do grupo francês é Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, eleito o melhor defensor da liga na última edição.

O número de jogadores internacionais mantém uma sequência de crescimento na liga. Esta será a 13ª temporada consecutiva com pelo menos 100 atletas estrangeiros nos elencos de abertura e a sexta seguida com 120 ou mais.

Todas as 30 equipes da NBA contam com ao menos um jogador internacional. Dallas Mavericks, Miami Heat e Washington Wizards têm os maiores grupos de estrangeiros, com sete atletas cada.

Entre os atletas de outros países, o único brasileiro é Gui Santos, do Golden State Warriors. Escolhido pela franquia na 55ª posição do Draft de 2022, o ala estreou na NBA em novembro de 2023. Antes de integrar o elenco principal, atuou pelo Santa Cruz Warriors, equipe afiliada ao Golden State na G League, liga de desenvolvimento. No mesmo mês da estreia, assinou contrato de três temporadas com a franquia.

A presença de atletas de outros países também aparece na disputa pelo prêmio de MVP, concedido ao melhor jogador da temporada. Quatro estrangeiros conquistaram os últimos oito troféus: Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo. O canadense Gilgeous-Alexander venceu nas duas últimas edições, enquanto o sérvio Jokic soma três conquistas no período.

Na temporada passada, os três primeiros colocados na votação para MVP nasceram fora dos Estados Unidos. Gilgeous-Alexander liderou a disputa, seguido por Jokic e Wembanyama. Foi a quinta edição consecutiva em que jogadores internacionais ocuparam as três primeiras posições. Desde 2018/2019, pelo menos três atletas de outros países também integram o time ideal da temporada, o All-NBA Team.