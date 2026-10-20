Londrina vence o Cuiabá em casa e adia o rebaixamento na Série B

Virtual rebaixado, o Londrina manteve vivo o milagre da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando exclusivamente da vitória, conseguiu o feito ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, no estado paranaense, e adiou o rebaixamento antecipado por pelo menos mais uma rodada. O duelo marcou o encerramento da 34ª rodada.

Com o gol de William Pottker, o Londrina chegou a 32 pontos, ainda na 18ª posição, e está a 11 pontos do Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A matemática agora se resume a vencer os últimos quatro jogos e torcer para que a equipe cearense e o Avaí percam todos até o fim da competição. Já o Cuiabá apenas segue cumprindo tabela, sem risco de rebaixamento e longe da zona de playoffs, estacionou na 11ª colocação, com 47 pontos.

Ainda sonhando com a permanência, o Londrina volta a campo no próximo sábado, em visita ao CRB, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Cuiabá atua somente na segunda-feira, ainda como visitante, em confronto diante do já rebaixado América-MG, às 19h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Precisando do resultado e pressionado pela torcida que desde o rolar da bola protestou contra os jogadores e a diretoria, o Londrina iniciou a partida com a proposta de ter mais a bola e com transições rápidas. As chances até apareciam, porém a falta de qualidade para concluir deixava evidente o motivo do time estar nesta situação na tabela. O Cuiabá, apenas cumprindo tabela, era morno em campo e com lentidão na hora que tinha o controle da bola.

O time do centro-oeste brasileiro até ensaiou algumas jogadas aéreas, mas sem levar perigo ao gol adversário. Na reta final, aos 35 minutos, enfim a estratégia paranaense surtiu efeito. Herbert recebeu em profundidade, avançou sem marcação e cruzou rasteiro para William Pottker. Mesmo sem ângulo, o atacante encontrou espaço para finalizar e dar a vantagem parcial aos donos da casa.

A etapa complementar voltou com o mesmo panorama. O Londrina seguiu mais organizado em campo e com a vantagem procurou não se expor defensivamente. Mesmo com mais posse da bola, o Cuiabá era totalmente inerte no ataque e não traduzia o controle da partida em chances reais de gols. Com o passar do tempo, o time da casa passou a explorar os contra-ataques, mas sem efetividade, buscando apenas manter a bola no campo ofensiva.

O time da casa até conseguiu espaço e teve a chance de matar a partida com Igor Bahia, numa jogada repetida do gol, mas o atacante isolou quase na pequena área. Depois, João Andrade armou o contragolpe e tirou tinta da trave. Depois de flertar com o gol, o Londrina não quis mais se expor, voltou a se fechar nos minutos finais, controlou a posse da bola e administrou a vitória até o fim da partida.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 0 CUIABÁ

LONDRINA - Luan Ribeiro; Kauê Leonardo, Wallace, Caio Rodrigues e Heron; Tárik, Geovane Meurer (Gabriel Lacerda) e Guilherme Portuga (Pablo Dyego); Vitinho (João Andrade), William Pottker (Igor Bahia) e Hebert. Técnico: Hugo Chacon (interino).

CUIABÁ - João Carlos; João Basso (Luiz Otávio), Calebe e Vitor Mendes; Igor Inocêncio (Weverson), Raul, David Miguel (Vinícius Peixoto) e Lorenzo; Kauan Cristtyan, Pedro Henrique (Wesley Dias) e Jean Dias (Eliel). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - William Pottker, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Tárik.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR).