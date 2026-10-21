Palmeiras busca 4ª final de Libertadores com Abel em cenário favorável contra o Fluminense

O Palmeiras está em situação favorável para alcançar uma final de Libertadores pela oitava vez em sua história, a quarta sob o comando de Abel Ferreira. Triunfante na rodada de ida das semifinais, ao bater o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, joga por um empate a partir das 21h30 desta quarta-feira, no Nubank Parque. Se perder por um gol de diferença, terá de decidir a vaga nos pênaltis.

Aos tricolores do Rio, é necessária uma vitória por vantagem de dois gols para chegar à decisão sem passar pelo drama das penalidades. Caso o cenário da classificação carioca se concretize, é possível que a disputa pelo título seja em um clássico com o Flamengo, que empatou sem gols com o Estudiantes na rodada de ida e disputa a partida de volta na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Para o Fluminense, seria a terceira final. Vice para a LDU em 2008, foi campeão pela primeira vez em 2023, ao atingir a segunda decisão de Libertadores de sua história. Já os palmeirenses disputaram sete finais e venceram três, em 1999 (Deportivo Cali), 2020 (Santos) e 2021 (Flamengo). As derrotas foram em 1961, 1968, 2000 e 2025 para Peñarol, Estudiantes, Boca Juniors e Flamengo, respectivamente.

Ser finalista mais uma vez isolaria o clube de Palestra Itália como o terceiro time com mais participações na fase derradeira do torneio continental, afinal hoje está empatado com Independiente, Olimpia e River Plate. As equipes com mais finais são Boca Juniors, 12 vezes presente na final, e Peñarol, que disputou o título 10 vezes.

Passar pelo Fluminense também seria bastante representativo para o treinador Abel Ferreira, com seus dois títulos em três finais disputadas. Se avançar à quarta final, o português iguala Felipão - campeão com Grêmio e Palmeiras, time pelo qual também é vice, como foi pelo Athletico-PR - e os uruguaios Roberto Scarone e Luis Cubilla. O líder do ranking é o argentino Carlos Bianchi, com cinco finais, das quais venceu quatro.

O time comandado por Abel chega em grande fase ao duelo desta quarta-feira, embalado por uma série de quatro vitórias que inclui a vitória da semifinal no Rio e uma inesquecível goleada por 4 a 1 sobre o decadente rival Corinthians. "É um time sem repertório, um treinador que não presta, é tudo que vocês sabem", ironizou o treinador, em resposta aos críticos, depois de superar o Athletico-PR por 2 a 0 no sábado e atingir a quarta vitória seguida.

Fora da partida de ida porque estava suspenso, o treinador fica no banco do Nubank Parque para o embate decisivo. Giay e Gustavo Gómez, que não jogaram contra os athleticanos porque cumpriam suspensão no Brasileirão, voltam ao time. Preservados no final de semana para controle de carga, Marlon Freitas e Jhon Arias também retornam.

O Fluminense vive quase o exato oposto dos palmeirenses, pois não vence há três partidas. No domingo, perdeu por 2 a 1 para o Santos, no Maracanã, após a derrota para o Palmeiras na rodada de ida da semifinal. Antes, perdeu também um clássico para o Flamengo.

"É preciso uma reflexão nossa, minha, que vamos para uma outra competição", disse o técnico Marcão após o revés para os santistas. "Tivemos que fazer movimentos diferentes hoje justamente pelo jogo de quarta, mas estamos conscientes do que fizemos e do que temos. Vamos enfrentar uma grande equipe, terão um dia a mais de descanso, e temos total consciência que vamos buscar a vitória lá e a classificação para nosso torcedor."

Marcão incluiu na viagem para São Paulo o volante Martinelli, que sofreu uma entorse no joelho há pouco menos de uma semana e será reavaliado instantes antes do jogo, e o centroavante Cano, desfalque desde setembro por causa de uma lesão na coxa direita.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira:

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli (Hércules), Nonato e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk. Técnico: Marcão.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (BRA).