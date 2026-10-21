Com vantagem de 3 gols, Atlético-MG visita City Torque por 2ª final seguida da Sul-Americana

O Atlético-MG chega ao Uruguai com uma vantagem expressiva e a oportunidade de disputar sua segunda final consecutiva da Copa Sul-Americana. Depois de vencer o Montevideo City Torque por 3 a 0 na Arena MRV, o time de Eduardo Domínguez enfrenta os uruguaios nesta quarta-feira (21), às 19h, no lendário Estádio Centenário, em Montevidéu, pelo jogo de volta da semifinal.

A classificação permitirá ao clube mineiro tentar superar a frustração do vice-campeonato de 2025 e buscar um título inédito. Ano passado, o Galo perdeu a final para o Lanús, da Argentina, nos pênaltis (5 a 4) após empate sem gols no tempo normal. A decisão aconteceu em Assunção, capital do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco.

A vitória construída em Belo Horizonte (MG) permite ao Atlético avançar com um empate ou até uma derrota por dois gols de diferença. Caso o Torque vença por três gols, a vaga será decidida nos pênaltis. Para se classificar diretamente, a equipe uruguaia precisa ganhar por uma diferença de pelo menos quatro gols.

A final está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. Para os mineiros, chegar à decisão também significará disputar uma final continental pelo terceiro ano consecutivo, depois da Libertadores de 2024 e da Sul-Americana de 2025.

O placar da ida refletiu uma atuação de controle do Atlético, que teve gols de Reinier, Bernard e Thiago Borbas. A equipe ainda viu duas finalizações convertidas serem anuladas por impedimento, mas precisou de uma defesa importante de Gabriel Delfim quando o confronto permanecia sem gols.

Domínguez destacou a capacidade do time de administrar a posse e evitar que as perdas de bola oferecessem oportunidades ao adversário. Ao mesmo tempo, procurou afastar qualquer interpretação de que a eliminatória estivesse encerrada.

"Não está definido. Pés no chão, tranquilidade", afirmou o treinador após a primeira partida. A orientação ganha importância em um jogo no qual o Torque precisa atacar, mas pode encontrar espaços para pressionar caso os brasileiros adotem uma postura excessivamente recuada.

A preparação para a volta passou pela utilização de uma formação alternativa contra o Coritiba, no último sábado. Domínguez promoveu dez mudanças em relação à equipe que começou a semifinal, mantendo apenas Gabriel Delfim entre os titulares.

Mesmo assim, o Atlético venceu por 1 a 0, com gol de Igor Gomes, chegou aos 50 pontos no Campeonato Brasileiro e ampliou para oito partidas sua invencibilidade na temporada. A sequência reúne seis vitórias e dois empates.

O resultado permitiu preservar parte importante do elenco sem interromper a recuperação no Brasileiro. O zagueiro Lyanco e o meia-atacante Bernard, por exemplo, ficaram fora da formação inicial, enquanto Renan Lodi, Castaño, Cuello e Victor Hugo participaram do jogo no decorrer da segunda etapa.

Para este confronto decisivo a tendência é o retorno da base utilizada na ida. Alan Franco e Natanael aparecem como alternativas para a lateral direita, enquanto Castaño, Maycon e Victor Hugo devem compor o meio-campo de forte marcação.

O volante Fred permanece entre as baixas previstas por causa de uma lesão muscular na coxa. A relação de ausências também inclui o goleiro Everson, com fratura no pé esquerdo, o zagueiro Ruan Tressoldi e o meia Gustavo Scarpa, ambos em recuperação de problemas musculares.

A ausência de Fred mantém Victor Hugo como uma peça importante na articulação. O meia participou da construção do primeiro gol contra o Torque e também da jogada que terminou na vitória sobre o Coritiba.

Gabriel Delfim, por sua vez, segue no gol. Além da defesa importante na ida da semifinal, o goleiro foi decisivo na classificação sobre o Santos nas quartas, quando defendeu três cobranças na disputa de pênaltis.

O Montevideo City Torque precisa produzir uma atuação muito diferente daquela apresentada em Minas Gerais. Na primeira partida, teve dificuldades para sair da pressão, perdeu bolas que deram origem a ataques perigosos e não conseguiu impedir que o time brasileiro ampliasse a vantagem depois do intervalo.

Marcelo Méndez reconheceu a superioridade do adversário, mas manteve o discurso de resistência. "Como uruguaios, sempre acreditamos que podemos", afirmou o treinador, ao recorrer ao histórico de grandes reações do futebol de seu país.

O desafio aumentou com o resultado do último compromisso doméstico. No domingo, o Torque perdeu por 2 a 1 para o Albion, pelo Campeonato Uruguaio. Salomón Rodríguez abriu o placar, mas o adversário virou e marcou o gol decisivo nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

MONTEVIDEO CITY TORQUE x ATLÉTICO-MG

MONTEVIDEO CITY TORQUE - Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Gonzalo Montes, Pablo Siles e Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Méndez.

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Alan Franco (Natanael), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO - Cristián Garay (Chile).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.