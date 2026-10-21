Kavaratschelia rompe ligamento e perde temporada no PSG; Marquinhos e Dembélé são outras baixas

Bicampeão europeu, o Paris Saint-Germain terá de se reinventar após a espetacular vitória sobre o Barcelona, por 4 a 2, pela terceira rodada da fase de classificação da Champions League. A festa pela quebra da invencibilidade dos catalães na terça-feira contrastou com as graves lesões ocorridas no decorrer do jogo. Kvaratskhelia sofreu ruptura do ligamento do joelho e está fora da temporada, enquanto Marquinhos e Dembélé, com lesões musculares, desfalcam o time por um bom tempo.

Antes do esperado jogo da Champions, o técnico espanhol Luis Enrique já havia perdido o lateral-esquerdo português Nuno Mendes, considerado o melhor da posição no planeta, também por grave lesão muscular na coxa esquerda.

O caso mais grave e desolador para a torcida do PSG é o de Kvaratskhelia. O meia-atacante georgiano foi eleito o melhor jogador da conquista da Champions passada e é apontado como a principal engrenagem ofensiva do time. Diante do Barcelona, jogou por 59 minutos até ser substituído carregado.

Exames confirmaram a pior das lesões no joelho direito do jogador: ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA). O georgiano caiu de maneira desajeitada após uma disputa com Espart e, após atendimento, já demonstrava que o problema seria grave após sequer conseguir pisar no gramado, carregado por dois auxiliares do clube.

Kvaratskhelia será submetido a processo cirúrgico e a recuperação pode durar até 10 meses. "Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida de ontem contra o FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia passará por uma cirurgia nos próximos dias", divulgou o PSG, também mostrando preocupação com Marquinhos e Dembélé, os outros substituídos, que podem desfalcar Brasil e França, respectivamente, na Data Fifa de novembro.

O problema do zagueiro e capitão da seleção brasileira é na coxa direita, enquanto o atacante francês, substituído com somente 20 minutos, acusou dores na coxa esquerda.