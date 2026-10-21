'Maracanazo' e 'na memória dos torcedores': jornais argentinos repercutem vaga do Boca Jrs

Após vencer o duelo de ida, na La Bombonera, por 1 a 0, o Vasco chegou para o duelo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana precisando de apenas um empate para conquistar a vaga na final da competição continental. Porém, em campo, o Boca Juniors conseguiu a remontada no placar e venceu por 3 a 1, classificação que repercutiu nos principais jornais argentinos.

O jornal Clarín comparou a vitória da equipe argentina com o Maracanazo: "Em um estádio que era verdadeiramente um caldeirão, o Boca Juniors viveu seu Maracanazo e, liderado por Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel e um Leandro Paredes (autores dos gols), venceu o Vasco da Gama por 3 a 1 e chegou à final da Copa Sul-Americana."

Outro personagem exaltado pelos jornais argentinos foi o meio-campista Leandro Paredes, que era dúvida para o confronto por conta de uma lesão muscular, mas entrou em campo e marcou o gol da classificação. O Olé destacou que o jogador deu uma demonstração de como conquistar o status de ídolo e que o tento valeu o esforço para entrar em campo.

"Foi o gol da sua vida, sem precisar criar muitas dificuldades. E valeu cada gota de suor e cada dúvida sobre sua real condição física", publicou o periódico argentino.

Já o jornal AS também utilizou o termo "Maracanazo" para descrever a classificação do Boca Jrs. e descreveu o primeiro tempo da equipe como perfeito: "O Boca Juniors fez um primeiro tempo dos sonhos. Do início ao fim, tudo correu a seu favor, e o resultado foi perfeito. Uma virada convincente no confronto contra um adversário ineficaz, que desperdiçou a vantagem conquistada no jogo de ida em La Bombonera e não conseguiu encontrar o caminho para o gol em Montero."

Por fim, o Clarín enalteceu a classificação argentina e afirmou que o Boca venceu de forma convincente no Rio de Janeiro: "A vitória do time de Vasco Arruabarrena no Rio de Janeiro por 3 a 1 sobre o Vasco da Gama ficará na memória dos torcedores do Boca que viajaram ao Brasil e marcaram presença no mítico estádio, e também na memória daqueles que acompanharam pela televisão."