Flamengo protesta contra 'graves depredações' protagonizada por vascaínos no Maracanã

O Flamengo mostrou-se bastante irritado com o vandalismo protagonizado pela torcida do Vasco no Maracanã após queda na Copa Sul-Americana. Com jogo decisivo diante do Estudiantes, na quinta-feira, pela Libertadores, o clube havia pedido ao Ministério Público e a Justiça do Rio - administra o estádio ao lado do Fluminense - a não liberação para o duelo vascaíno com o Boca Juniors. Nesta quarta-feira, a direção rubro-negra protestou e acusou os rivais de "graves depredações".

Torcedores organizados já haviam ido ao estádio pela madrugada para registrar toda a quebradeira protagonizada por vascaínos após a derrota por 3 a 1. O prejuízo ainda está sendo contabilizado, mas será grande. O Flamengo fala em centenas de cadeiras destruídas e até divulgou imagens dos estragos. Há, ainda, bebedouros, pias e privadas danificadas.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (21), comunicado do Consórcio Maracanã acerca das graves depredações registradas no estádio após a partida entre Vasco e Boca Juniors, realizada na última terça-feira (20), pela Conmebol sul-americana. Segundo a documentação encaminhada ao clube, centenas de cadeiras foram quebradas, banheiros e bares vandalizados, além de estruturas das rampas de acesso e da sinalização do estádio depredadas", reclamou o clube.

Com 70 mil ingressos vendidos antecipadamente para a definição da vaga à decisão da Libertadores nesta quinta-feira, no Maracanã, o flamengo sempre foi contra a utilização do estádio pelo Vasco e agora mostra preocupação com o tempo da manutenção após as cenas de vandalismo.

"São atos de vandalismo praticados por uma parcela dos torcedores presentes, que demonstrou absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial", disparou, revelando um esforço gigante do Consórcio Maracanã para deixar a casa recuperada para esta quinta-feira.

"O Flamengo também recebeu a informação de que o Consórcio Maracanã não está medindo esforços na difícil missão de reparar os danos e restabelecer as condições necessárias para receber os mais de 70 mil torcedores que esgotaram os ingressos para Flamengo x Estudiantes. O clube confia na competência e no empenho dos profissionais responsáveis pela operação do estádio, que viraram a noite trabalhando intensamente para superar as consequências de um episódio absolutamente inaceitável."

Ainda não está definido como os danos serão ressarcidos, mas o Consórcio Maracanã deve enviar a conta à direção do Vasco, que não se manifestou sobre os atos de vandalismo de sua enfurecida torcida.

BRIGA NA JUSTIÇA

O Vasco travou grande briga na Justiça para usar o Maracanã diante do Boca Junior, mesmo com a negativa de Flamengo e Fluminense. A definição final após ter seu pedido barrado nos tribunais, veio uma semana antes do jogo, com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TRT-RJ) aceitando liberar o estádio.

O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto assinou documento garantindo que o Maracanã ficaria à disposição do Vasco para o duelo com os argentinos, mesmo a contragosto de tricolores e fluminenses, os administradores do local.

O magistrado justificou sua decisão destacando a questão da segurança pública, definindo o Maracanã como melhor alternativa para o confronto. O Vasco cogitou jogar no Engenhão ou mesmo fora do Estado.

O clube cruzmaltino ainda se defendeu, explicando ter vendido 46 mil ingressos antecipados já confiantes da utilização do Maracanã. São Januário não atende a exigência da Conmebol de estádio com ao menos 30 mil lugares para semifinais de suas competições.