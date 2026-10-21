Danilo mostra rosto após cirurgia e brinca com recuperação no Flamengo: 'Cheio de parafuso'

Danilo recorreu ao bom humor para mostrar como está sua recuperação após a cirurgia na mandíbula. Nesta quarta-feira (21), o defensor do Flamengo publicou nas redes sociais uma foto do rosto e fez referência às placas e aos parafusos utilizados no tratamento das duas fraturas sofridas no clássico contra o Fluminense.

"Postando essa face sem frase filosófica como se não estivesse agora cheio de placa e parafuso", escreveu o jogador. Na sequência, resumiu a maneira como procura enfrentar o período afastado dos gramados com uma palavra: "Resiliência".

A lesão ocorreu nos minutos finais da vitória rubro-negra por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Danilo havia entrado no lugar de Carrascal e se chocou com o goleiro Fábio em uma disputa dentro da área. Após apresentar dores e sangramento, foi encaminhado ao hospital, onde uma tomografia identificou as duas fraturas na mandíbula.

O defensor passou por cirurgia no dia seguinte. O procedimento foi realizado pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo Fernando Sassaki e Luiz Macedo. O clube informou que a operação foi bem-sucedida, mas não estabeleceu publicamente uma data para seu retorno.

Danilo já voltou ao Ninho do Urubu para dar continuidade ao tratamento, mas ainda não está liberado para atividades físicas. A presença no centro de treinamento, portanto, representa uma etapa da recuperação, sem significar que esteja próximo de voltar a trabalhar normalmente com os companheiros.

O jogador será desfalque na quinta-feira (22), quando o Flamengo recebe o Estudiantes, às 21h30, no Maracanã, pela volta da semifinal da Libertadores. Depois do empate sem gols na Argentina, a equipe de Leonardo Jardim precisa vencer para avançar diretamente à decisão; uma nova igualdade levará a disputa aos pênaltis.