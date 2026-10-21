Allen Bailey, ex-jogador do Kansas City Chiefs, é encontrado morto aos 37 anos

O ex-jogador de futebol americano Allen Bailey, que passou oito temporadas no Kansas City Chiefs, foi encontrado morto em casa, na Flórida, na terça-feira (20). Ele tinha 37 anos. A morte foi reconhecida pela equipe nesta quarta-feira (21) e provocou manifestações de pesar de nomes como Patrick Mahomes e Andy Reid.

Segundo Alford Bailey Jr., irmão do ex-atleta, ouvido pelo TMZ, a esposa encontrou Bailey sem vida na residência. A família acredita que ele morreu de causas naturais, mas essa hipótese ainda não havia sido confirmada.

Andy Reid abriu sua entrevista coletiva com uma homenagem ao antigo comandado. O treinador trabalhou com Bailey durante seis temporadas e destacou a relação que manteve com o defensor. "Jovem demais, obviamente. Um dos meus jogadores favoritos. Ótimo garoto", afirmou.

O Kansas City também publicou uma mensagem de solidariedade à família. No comunicado, a organização ressaltou a generosidade de Bailey e sua relação com os companheiros, além de lamentar a perda do ex-jogador.

MAHOMES RECORDA PRIMEIRO ENCONTRO

Patrick Mahomes, que dividiu o vestiário com Bailey por duas temporadas, relembrou o impacto de conhecer o defensor quando chegou à NFL, em 2017. O porte físico do companheiro foi uma das primeiras imagens que marcaram sua entrada no futebol americano profissional.

O quarterback também destacou a importância de Bailey para o funcionamento do grupo, mesmo sem ocupar o espaço de uma das principais estrelas. Segundo Mahomes, antigos companheiros conversaram sobre maneiras de oferecer apoio à família.

DEZ TEMPORADAS NA NFL

Bailey chegou ao Kansas City em 2011, escolhido na terceira rodada do draft após defender a Universidade de Miami. Permaneceu nos Chiefs até a temporada de 2018 e disputou seus dois últimos anos na liga pelo Atlanta Falcons.

Ao longo de dez temporadas, participou de 133 partidas de temporada regular, sendo 70 como titular. Sua carreira incluiu 248 tackles e 22 sacks - jogadas em que o defensor derruba o quarterback adversário antes do passe.

Natural de Sapelo Island, na Geórgia, Bailey também criou uma fundação voltada ao apoio a jovens atletas. A entidade foi estabelecida em 2016, enquanto ele ainda atuava profissionalmente.