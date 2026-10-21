Vini Jr. fala em superação após ser substituído no Real, e recebe apoio de Mbappé e Mourinho

Vinicius Júnior usou as redes sociais para se manifestar após mais uma partida sem marcar pelo Real Madrid. Depois da vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, nesta quarta-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela Champions League, o atacante publicou uma mensagem breve. "Vivendo cada momento. Tudo passa", escreveu. A postagem ocorreu em uma noite na qual sua atuação e a reação à substituição também foram abordadas por Kylian Mbappé e José Mourinho.

O brasileiro chegou a nove jogos sem balançar as redes pelo clube espanhol. Seu último gol foi em 26 de agosto, na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Contra o Leipzig, teve oportunidades no primeiro tempo, mas encontrou o goleiro Vandevoordt atento e deixou o campo aos 25 minutos da etapa final. Foi a quarta partida consecutiva como titular em que acabou substituído no meio do segundo tempo.

Mbappé saiu em defesa do companheiro e interpretou sua insatisfação como um sinal da vontade de contribuir mais para a equipe. "Tem que estar tranquilo, orgulhoso de quem é. É um grande jogador que tem muita qualidade", afirmou o francês à Movistar Plus. Autor de um dos gols da vitória, o atacante procurou transmitir confiança a Vini em meio à cobrança por uma recuperação.

Mourinho também demonstrou apoio, mas evitou definir o estado emocional do jogador. O português destacou sua participação na proteção defensiva e explicou que a entrada de Diomande tinha como objetivo acrescentar velocidade ao ataque. Ao comentar a relação com a torcida, reconheceu o peso da reação das arquibancadas. "As vaias quando jogamos fora de casa são uma injeção de motivação, mas quando é em casa, machucam", declarou.

O desempenho de Diomande acrescentou um componente à disputa por espaço. O marfinense entrou no lugar de Vini, deu o passe para o gol de Mbappé e marcou o quarto do Real com uma finalização de primeira. A contribuição do substituto ampliou o contraste com a noite do brasileiro, embora Mourinho tenha ressaltado que a troca não representava insatisfação com seu trabalho.

Vini ainda enfrenta uma suspensão de quatro partidas no Campeonato Espanhol, após a expulsão contra o Villarreal, e ficará fora do clássico com o Barcelona, no domingo. A punição não se aplica à Champions, na qual o Real soma nove pontos e mantém os 100% de aproveitamento. O próximo compromisso europeu será em 4 de novembro, diante do AEK, em Atenas.