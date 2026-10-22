Adeus, Liberta

O sonho acabou na marca da cal. O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0, ontem, no Nubank Parque, forçou os pênaltis e chegou a sonhar com a vaga na final da Libertadores. Nas cobranças, porém, perdeu por 5 a 3 e está eliminado.
O Tricolor quase abriu o placar no início, quando Guilherme Arana parou em Carlos Miguel. Os times apresentavam pouco repertório ofensivo até que, na pausa para hidratação do segundo tempo, o técnico Marcão apelou para o emocional dos jogadores.
"Não falamos mais de tática agora. Meu irmão, 25 minutos! Coração, meu irmão, coração! Os caras não querem jogar, estão com medo de vocês. Rodou, rodou, rodou e chegou no fundo, taca essa bola na área! Chegou ali, taca essa bola dentro! Baixa, c...! Baixa que vai acontecer!"", disse. Dito e feito: aos 37, Hércules marcou e levou a decisão aos pênaltis.
Nas cobranças, o vilão foi Nonato. O volante tricolor foi o único a perder, parando em Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. Quem fechou a conta foi Marlon Freitas, ex-jogador do Fluminense, que deslocou Fábio na última penalidade e garantiu o Verdão na final.