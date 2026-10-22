Thiago Silva minimiza erro de Nonato em eliminação da Libertadores: 'Alguém tem que errar'

O Fluminense se despediu da Libertadores nesta quarta-feira, 21, ao ser superado pelo Palmeiras nas cobranças de pênalti, no Nubank Parque. Depois do jogo pela semifinal da competição, Thiago Silva, zagueiro e capitão do clube carioca, tirou a responsabilidade de Nonato, que desperdiçou a única penalidade da disputa.

"O Nonato fez uma grandíssima partida, não merecia. Infelizmente, nesta situação alguém tem que errar. Agora é cuidar dele, cuidar da cabeça, porque não é fácil. A pessoa pega para ela essa responsabilidade, acho que não merece, acho que ele merece muito mais e a gente vai estar aqui para poder apoiar", falou o defensor.

Após sete acertos consecutivos, Nonato finalizou no canto e viu o goleiro Carlos Miguel defender a sua cobrança. Depois, Marlon Freitas bateu cruzado e decretou a classificação do time alviverde à decisão continental.

Thiago também comentou sobre o sentimento do elenco com a eliminação, depois de ter vencido o adversário, fora de casa, por 1 a 0. "Eu acho que nós fomos bem diante de um grande rival. Mas cair de pé, cair sentado... é sempre derrota, é sempre muito difícil de aceitar. Infelizmente aconteceu desta maneira, mas a rapaziada está de parabéns pelo jogo que fez hoje, porque não é fácil você vir aqui e colocar o Palmeiras para defender."

"Acho que tivemos o controle do jogo desde o início. No todo, no geral, acho que o Fluminense merecia algo mais. Às vezes essas coisas acontecem. Eu estou super orgulhoso do meu grupo, mas triste porque essa foi a minha última", completou o zagueiro de 42 anos.