Flamengo aposta no Maracanã para superar Estudiantes e chegar à 6ª final da Libertadores

O Flamengo vai ter o retorno de Jorginho e o apoio do Maracanã lotado para tentar alcançar a sua sexta final de Copa Libertadores de sua história. Depois do empate por 0 a 0 na Argentina, o time carioca recebe o Estudiantes nesta quinta-feira (22), às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal. A classificação exige uma vitória por qualquer placar, porque um novo empate leva a disputa diretamente aos pênaltis, sem prorrogação.

O estádio virou trunfo, porque os 70 mil ingressos foram vendidos mesmo com preços elevados, variando entre R$ 400 até R$ 2.500. As torcidas organizadas estão se movimentando desde terça-feira à noite, logo após o jogo do Vasco pela Copa Sul-Americana. A estratégia é ocupar a parte inferior da arquibancada, para 'elevar' a temperatura e formar um verdadeiro 'caldeirão rubro-negro'.

O confronto reúne dois clubes com quatro títulos continentais e deixa em aberto a possibilidade de outra decisão inteiramente brasileira, porque Palmeiras e Fluminense fizeram a outra semifinal.

O Flamengo chega ao compromisso embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no domingo, na Fonte Nova. O resultado levou o time aos 67 pontos e o manteve na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, um ponto à frente do Palmeiras.

Agora, o desafio é transportar a produção ofensiva apresentada em Salvador para uma eliminatória que começou com dificuldades na criação. O meio-campo ainda sente, visivelmente, a ausência do meia uruguaio Arrascaeta, lesionado.

A principal novidade em relação ao jogo de ida está no meio-campo. Jorginho cumpriu suspensão em La Plata, pela expulsão diante do Independiente del Valle nas quartas de final, e volta a ficar à disposição. Sua presença oferece ao técnico Leonardo Jardim uma alternativa para melhorar a saída de bola e a conexão com os jogadores de ataque.

O volante já participou da vitória sobre o Bahia e abriu o placar de pênalti. Com ele ao lado de Erick Pulgar, o meia Lucas Paquetá ganha liberdade para atuar mais perto da área, sem exigir que o ele recue constantemente para organizar as primeiras ações ou até mesmo auxiliar a marcação.

Arrascaeta, por sua vez, não deve retornar neste confronto. O uruguaio se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo e voltou a realizar atividades com bola, mas ainda passa pelo processo de reintegração. Sua ausência mantém sobre Paquetá e Carrascal uma parcela importante da responsabilidade pela criação de jogadas.

Jardim também avalia a composição do ataque. Bruno Henrique começou a partida na Argentina, enquanto Pedro foi titular diante do Bahia. A escolha interfere na maneira de enfrentar a defesa adversária: o primeiro oferece movimentação e ataques aos espaços; o segundo, presença de área e uma referência para as combinações ofensivas.

A atuação em La Plata deixou um alerta. O Flamengo terminou o primeiro confronto sem acertar uma finalização na direção do gol de Fernando Muslera. Embora tenha preservado o empate fora de casa, pouco ameaçou uma defesa que conseguiu limitar seus principais articuladores.

O banco de reservas pode ter a volta do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, recuperado de lesão muscular na região posterior da coxa direita, e do volante Saúl, ainda sentindo dores da região posterior da perna esquerda após levar uma pancada no primeiro jogo.

Do lado do Estudiantes, Alexander Medina recebeu uma novidade para montar a defesa dos argentinos. O Tribunal Arbitral do Esporte autorizou a inscrição de Marcos Rojo, que havia sido impedido pela Conmebol de disputar o primeiro jogo por uma controvérsia relacionada ao prazo de seu registro.

A liberação amplia as possibilidades do treinador, mas não representa confirmação de titularidade. Rojo passa a disputar espaço em um setor que conseguiu conter o ataque rubro-negro no jogo de ida e terá de enfrentar no Rio uma pressão diferente, muito mais intensa.

Na frente, Guido Carrillo é uma das principais referências. O centroavante já marcou contra o Flamengo em encontros anteriores e oferece uma opção para os cruzamentos e para a sustentação das jogadas ofensivas. Tiago Palacios e Baltasar Rodríguez participam da articulação de uma equipe que precisa equilibrar a proteção a Muslera com a capacidade de ameaçar Rossi.

Esta será a quarta partida entre Flamengo e Estudiantes somente na edição atual. Na fase de grupos, houve empate por 1 a 1 em La Plata e vitória rubro-negra por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Pedro. Os cariocas terminaram na liderança da chave, com 16 pontos, enquanto os argentinos avançaram em segundo, com nove.

O histórico recente também inclui o confronto das quartas de final de 2025. Naquela ocasião, o Flamengo avançou nos pênaltis, com duas defesas de Rossi na Argentina.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ESTUDIANTES

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erik Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

ESTUDIANTES - Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios (González Pírez ou Marcos Rojo) e Benedetti; Piovi e Alexis Castro; Tiago Palacios, Baltasar Rodríguez e Tobio Burgos (Cetré); Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (Uruguai).

HORÁRIO - 21h30, de Brasília.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).