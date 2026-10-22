NBA: Haliburton volta após 486 dias de grave lesão com lágrimas e decisivo para os Pacers

Tyrese Haliburton era a esperança de título do Indiana Pacers na decisão contra o Oklahoma City Thunder há duas edições da NBA. Mas a cena triste e comovente ainda no começo do jogo sete, quando rompe o tendão de Aquiles e deixa a quadra chorando, revela o quanto o astro sofreu nos últimos 16 meses. Foram 486 dias de ausência, uma temporada perdida, até o retorno, nesta quarta-feira à noite, com lágrimas de emoção e 23 pontos no triunfo diante do New Orleans Pelicans.

"Parece que demorou uma eternidade para chegarmos aqui", disse Haliburton após anotar 23 pontos, 13 deles apenas no último quarto, no qual foi decisivo para o triunfo apertado fora de casa por 123 a 120. O astro dos Pacers ainda distribuiu 12 assistências, demonstrando que está pronta para nova corrida vitoriosa. "Sabe, já faz uns 16, 17 meses, mas eu realmente agradeço por estar aqui", disse.

No começo do jogo desta quarta, quando adentrou a quadra, com toalha sob o rosto em lágrimas, Haliburton parece ter revivido o drama daquela decisão em julho de 2025, quando anotou três cestas de três em menos de sete minutos e queria ser 'o cara' da decisão. Sem ele e abalados pela lesão, os Pacers acabaram derrotados.

"Tive momentos difíceis em particular, principalmente no início", admitiu Haliburton. "Pensei que este momento seria apenas muito emocionante para mim, mas não achei que fosse chorar. A ficha caiu quando conversei com Jeremiah e vi todos aqueles torcedores dos Pacers na arena", seguiu, já celebrando o triunfo e uma quebra de tabu. "Não ganhávamos aqui há cinco anos, e ver todos aqueles torcedores dos Pacers aqui em Nova Orleans significa muito para mim e para esta organização. Estou de volta fazendo o que amo. Estou muito feliz por estar de volta à quadra."

A torcida viu que Haliburton está plenamente recuperado e pronto para ser decisivo. A prova veio quando o jogo estava empatado por 116. O armador anotou duas bandejas seguidas, sendo a última sofrendo falta e concluindo um lance de três pontos para a equipe abrir vantagem decisiva.

O jogador lembrou dos momentos complicados da lesão e procurou retribuir todo o carinho recebido pela torcida em quadra. "É só uma questão de gratidão. Sabe, a perspectiva é tudo. Conforme o jogo ia acontecendo, eu estava com um pouco de dificuldade, meio cansado e sem jogar bem. Nós não estávamos jogando bem. Acho que eu estava meio que parado naquele momento, e acho que o que me fez voltar a jogar foi... eu simplesmente dei um passo para trás quando estava na quadra e pensei: 'Cara, estou de volta jogando, estou de volta aqui'. E eu só quero viver o momento o máximo que puder", explicou.

"Acho que todos nós podemos nos identificar com isso na vida à medida que envelhecemos. Obviamente, tenho apenas 26 anos, mas é uma nova perspectiva que descobri e sou muito grato por estar jogando", concluiu. O armador, mais uma vez, deu um susto, desta vez no fim, ao sofrer queda forte após choque com Zion Williamson. Desta vez, contudo, levantou-se para alívio da torcida e dos companheiros de Pacers. Foram quase 34 minutos de jogo da estrela.

VEJA TODOS OS RESULTADOS DE QUARTA-FEIRA DA NBA:

Washington Wizards 128 x 116 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 125 x 132 Atlanta Hawks

Miami Heat 106 x 131 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 103 x 110 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 135 x 92 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 120 x 123 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 123 x 103 Utah Jazz

Houston Rockets 128 x 110 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 127 x 105 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 124 x 83 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 121 x 96 Sacramento Kings

CONFIRA AS PARTIDAS DESTA QUINTA-FEIRA:

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets