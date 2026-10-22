Liverpool lança biografia de Diogo Jota e lucro vai para programa de base no nome do jogador

O Liverpool vem cumprindo à risca a promessa de jamais deixar o legado de Diogo Jota ser esquecido após a trágica morte em acidente automobilístico em julho de 2025, ao lado de seu irmão, André Silva. Nesta quinta-feira, o clube lançou 'Forever in our Hearts' (Para sempre em nossos corações), uma biografia que celebra a vida e a história do atacante português e que servirá para bancar um programa de futebol de base a ser criado com o nome do jogador.

"O Liverpool FC anunciou o lançamento de 'Forever in our Hearts', uma nova biografia que celebra a vida, a carreira e o legado de Diogo Jota. Cada compra apoia a Fundação LFC, e todos os lucros da LFC financiam um programa de futebol de base a ser criado em seu nome", informou o clube no qual Diogo Jota se destacou.

A biografia foi escrita pelo ex-jogador de futebol profissional português José Delgado e conta a história da trajetória de Diogo, desde seus primeiros anos em Portugal até se tornar um dos atletas mais admirados e queridos do Liverpool

O livro conta com extensas entrevistas com familiares, amigos, colegas de equipe e treinadores, e traz emocionantes depoimentos de sua mulher, Rute, dos pais Isabel e Joaquim, do ex-técnico Jürgen Klopp, com o qual Diogo Jota jogou no Liverpool. A ideia da biografia foi traçar um retrato pessoal do jogador de futebol do homem que o talento e determinado português se tornou.

De acordo com o Liverpool, o livro acompanha Diogo Jota ao longo de um período notável que culminou com o sucesso na Premier League com o Liverpool e a glória na Liga das Nações da Uefa com Portugal. Também mostra parte da vida pessoal e as homenagens de todo o mundo do futebol após o acidente fatal.

"Este livro começou como uma oportunidade de ajudar a preservar a memória de Diogo em um momento de profunda tristeza. Meu compromisso desde o início foi contar sua história com cuidado, honestidade e respeito por Diogo, André e pela família e amigos que os amavam", afirmou Delgado.

O escritor explicou o que buscou colher nas histórias e se surpreendeu com o quão amado era Diogo Jota. "O que mais me comoveu foi a generosidade daqueles mais próximos a ele. Familiares, colegas de equipe, treinadores e amigos compartilharam suas lembranças para ajudar as futuras gerações a entenderem quem Diogo era, e o amor que sentem por ambos os irmãos pode ser percebido em cada página", disse.

Delgado ainda destacou a parceria de sucesso do compatriota com o Liverpool. "Ao pesquisar para o livro, compreendi a ligação única entre Diogo e o Liverpool FC. Por onde passei, as pessoas falavam não só do seu talento, mas também da sua humildade, dedicação e caráter", frisou. "Minha esperança é que Para Sempre em Nossos Corações sirva como uma homenagem adequada à vida e ao legado de Diogo, e garanta que sua história continue a inspirar outras pessoas por muitos anos."

A biografia já está disponível nas lojas oficiais do Liverpool. O clube destaca que ela "serve como uma homenagem duradoura ao eterno número 20 do clube, ao mesmo tempo que ajuda a criar oportunidades para as gerações futuras através do programa de futebol de base criado em seu nome."

No início do ano, um memorial permanente já havia sido inaugurado nos arredores de Anfield em homenagem aos irmãos, no qual foi criado um espaço no qual os torcedores podem refletir sobre suas vidas e o impacto duradouro que tiveram na comunidade do futebol.