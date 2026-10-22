Fifa confirma final do Intercontinental no Catar, em palco com triunfo do PSG sobre o Flamengo

Palco da consagração do Paris Saint-Germain na edição passada, com triunfo diante do Flamengo nas penalidades, o Estádio Ahmad bin Ali, em Rayyan, no Catar, mais uma vez será sede da final do Intercontinental, como revelado pela Fifa nesta quinta-feira. Os franceses, bicampeões na Champions League, já estão garantidos na disputa da taça.

Antes denominado Mundial de clubes, o Intercontinental já está em andamento e com duas rodadas realizadas. A competição que reúne os campeões continentais em duelo eliminatório começou no dia 26 de agosto, com o saudita Al-Ahli, campeão da Ásia, superando o Auckland FC, representante da Oceania, por 1 a 0, gol de Al-Shamat.

A equipe da Arábia Saudita, porém, já caiu na segunda rodada, ao ser batida pelo Mamelodi Sundowns, representante africano, classificado para encarar o vencedor do Dérbi das Américas após fazer 2 a 1, em setembro, no Loftus Versfeld Stadium, em Pretória, na África do Sul.

O rival da equipe sul-africana nas semifinais pode ser um brasileiro, já que o Palmeiras está na decisão da Libertadores e o Flamengo pode garantir sua vaga nesta quinta-feira caso bata o Estudiantes no Maracanã. O campeão sul-americano vai enfrentar o mexicano Toluca, representante da Concacaf, pelas quartas de final, em embate agendado para 9 de dezembro, uma semana antes da decisão.

A final da Libertadores está agendada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Quem ganhar, chegará embalado para o duelo com o Toluca, no dia 9 de dezembro, no Jassim Bin Hamad Stadium, também em Rayyan, no Catar. A semifinal com os sul-africanos ocorre no mesmo palco, dia 12, e definirá quem fará a grande final com o poderoso Paris Saint-Germain.