Fifa confirma sede da 1ª Copa do Mundo de Clubes feminina que terá Corinthians entre os clubes

A Fifa confirmou as sete primeiras equipes participantes da edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes Feminina, em 2028. Além disso, revelou que o Estados Unidos será o país sede da competição. Corinthians, atual vice-campeão da Copa das Campeãs, é o primeiro brasileiro confirmado.

O campeonato tem data marcada para ocorrer entre os dias 5 e 30 de janeiro de 2028. Segundo o jornal Guardian, as cidades mais cotadas são Los Angeles e San Diego. O torneio ainda seria um teste da Fifa para a Copa do Mundo de 2031, com sede dividida entre Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica, a escolha deve ser formalizada no congresso da entidade nesta sexta-feira, 23. A edição avaliaria os estádios, valores de ingressos e a demanda para a competição.

Os princípios de classificação, definidos no conselho da entidade em março de 2025 e com consultas às federações, determinam que as vagas serão compostas de forma que valorize o desempenho esportivo e priorize os campeões continentais das temporadas entre 2024 e 2027.

"Estes sete clubes, e outros doze, irão se unir para demonstrar a força e a profundidade do futebol feminino de clubes para uma audiência global. Eles terão a oportunidade de contar sua história, ampliar sua base de torcedores e representar seu clube no palco mundial. Eles conquistaram, por mérito, esta oportunidade de fazer parte da história nos Estados Unidos", afirma Sarai Bareman, 1ª Diretora de Futebol Feminino da Fifa.

A AFC, a CAF, a Concacaf e a Conmebol terão três clubes cada como representantes na competição. A OFC terá uma equipe no torneio e a Uefa, leva a maior cota de vagas, com seis times no total.

Dessa forma, os sete primeiros clubes que garantiram sua vaga na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina da FIFA são: Arsenal Women FC (Inglaterra), Club América Femenil (México), FC Barcelona Femení (Espanha), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women's FC (RPDC), SC Corinthians (Brasil) e Wuhan Jiangda WFC (China).

Para a Uefa, o acesso ao torneio é garantido as campeãs da principal competição de clubes da confederação, a Champions League Feminina, e com vagas adicionais com definição pelo ranking.

Já para a Conmebol, AFC, CAF, OFC e Concacaf, que possuem menos de quatro vagas, a classificação será concedida por meio de um ranking entre os campeões, que analisará os melhores colocados da confederação.

Não haverá ainda limite de equipes por país para as federações membro de cada confederação.

Além disso, a Fifa visa trabalhar em conjunto com as entidades continentais para estabelecer um ranking baseada no mérito esportivo das equipes. Para esta edição, foi divulgado que serão aplicados as metodologias já existentes na Uefa e na Concacaf. A partir de 2028 o modelo de acesso terá uma revisão.