Maracanã revela 500 cadeiras quebradas e prejuízo de R$ 300 mil por vandalismo de Vasco e Boca

A utilização do Maracanã pelo Vasco segue rendendo assunto, e o consórcio que cuida do estádio revelou nesta quinta-feira, 22, o prejuízo causado pelos torcedores que estiveram presentes na eliminação do clube carioca para o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana, na última terça-feira.

Em nota, a Fla-Flu Serviços relata que a vistoria identificou 489 cadeiras danificadas (sendo 47 no setor destinado à torcida visitante), além de oito vasos sanitários, dois bebedouros, duas torneiras, duas descargas, duas saboneteiras e oito corrimãos, entre outros itens. Assim, o prejuízo financeiro registrado até o momento já ultrapassa R$ 300 mil.

Ainda segundo o consórcio, o levantamento dos demais danos, como os causados à sinalização e à pintura do estádio, continua, e os valores serão atualizados no devido tempo. Além disso, o grupo afirmou que tomará as medidas cabíveis após os prejuízos.

"A Fla-Flu Serviços adotará as medidas cabíveis para assegurar o integral ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos danos causados ao Maracanã", diz trecho do comunicado.

Nesta quinta-feira, o Flamengo utilizará o estádio no duelo contra o Estudiantes pelo confronto de volta da Libertadores. Segundo o consórcio, foram feitos esforços para reparar o local, porém, o pouco tempo disponível não permitiu a conclusão total dos serviços.

"Apesar de todos os esforços e das medidas adotadas pela Concessionária para reparar os danos e assegurar as melhores condições operacionais do estádio para a partida desta quinta-feira (22/10), entre Flamengo (BRA) e Estudiantes (ARG), pela semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores, o reduzido intervalo entre os dois eventos impossibilitou a conclusão integral dos reparos antes da abertura dos portões para o confronto desta noite", explicou a Fla-Flu Serviços.