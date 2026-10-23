Veja como foi o caminho de Palmeiras e Estudiantes até a final da Libertadores

O Estudiantes assegurou a segunda vaga na final da Libertadores nesta quinta-feira, 22, ao derrotar o Flamengo nos pênaltis, no Maracanã. A equipe argentina vai encarar o Palmeiras, em duelo que reedita o histórico embate entre brasileiros e argentinos.
O Palmeiras chegou ao mata-mata do torneio depois de terminar em segundo lugar no Grupo F, com 11 pontos. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu três das seis partidas, empatou duas vezes e foi derrotada pelo Cerro Porteño dentro de casa.
O próprio Cerro cruzou o caminho dos paulistas na fase de oitavas de final. Gustavo Gómez, de cabeça, anotou o gol da vitória alviverde no segundo jogo, que decretou a classificação por 2 a 1 no agregado.
Nas quartas, o Palmeiras fez 1 a 0 sobre a LDU, em São Paulo, e abriu 2 a 1 de vantagem no Equador. No entanto, o adversário conseguiu a virada nos acréscimos e levou a disputa para os pênaltis.
O goleiro Carlos Miguel brilhou e defendeu duas cobranças para colocar os palmeirenses nas semifinais. Na sequência, o rival da vez foi o Fluminense, que havia eliminado os argentinos Independiente Rivadavia e Platense. Na ida, o Palmeiras derrotou os cariocas por 2 a 1, no Maracanã.
Dentro de casa, o time alviverde foi superado pelo clube tricolor por 1 a 0 e o confronto se encaminhou para as penalidades. Carlos Miguel foi novamente decisivo e pegou a batida de Nonato para garantir os paulistas na decisão.
Já o Estudiantes, passou na segunda posição do Grupo A, com nove pontos conquistados, em uma campanha de duas vitórias, três empates e uma derrota. Nas oitavas, o time de La Plata não tomou conhecimento da Universidad Católica e aplicou 4 a 1 sobre os chilenos.
Contra o Corinthians, os argentinos se classificaram em plena Neo Química Arena. Depois do empate no primeiro jogo, Alexis Castro marcou na reta final e decretou a vaga da equipe na semifinal.