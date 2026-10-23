Palmeiras x Estudiantes: tudo o que você precisa saber sobre a final da Libertadores

Palmeiras e Estudiantes farão a final da Copa Libertadores. A confirmação do confronto veio após a vitória do clube argentino sobre o Flamengo nos pênaltis, nesta quinta-feira, 22, no Maracanã.

A decisão do torneio acontece no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, em horário a ser definido. A capital uruguaia recebe a final única pela segunda vez, a primeira desde 2021.

O time alviverde chega para a partida depois de eliminar o Fluminense na última quarta, 21, no Nubank Parque, em duelo decidido nas cobranças de pênaltis. Os paulistas buscam o tetracampeonato continental.

Já o Estudiantes, está atrás do quinto título da Libertadores. Em 2009, na sua última conquista, a equipe de La Plata bateu o Cruzeiro por 2 a 1 no placar agregado.

A Conmebol ainda não divulgou os detalhes da venda de ingressos para a final. Caso a divisão seja a mesma da edição de 2021, os setores centrais e mistos do Centenário serão comercializados diretamente pela entidade.

Na ocasião, a torcida do Flamengo ficou situada na Tribuna Colombes, localizada atrás de um dos gols do estádio. Os torcedores do Palmeiras se reuniram na Tribuna Amsterdam, no lado oposto. A data para o início da venda dos ingressos também não foi informada pela Conmebol.

ONDE ASSISTIR A PALMEIRAS X ESTUDIANTES PELA FINAL DA LIBERTADORES

Globo (TV aberta)

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

GE TV (YouTube)