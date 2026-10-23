Flamengo perde nos pênaltis para o Estudiantes e dá adeus ao sonho do penta da Libertadores

O Flamengo passou vexame no Maracanã. Diante de mais de 72 mil torcedores, fez novamente um jogo ofensivo pobre e, assim como na ida na Argentina, empatou sem gols e deu adeus ao sonho do penta da Libertadores, ao ser eliminado para o Estudiantes-ARG nas penalidades por 3 a 2. Muslera, pouco exigido nos 180 minutos, saiu como herói ao defender as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique.
Diferente do primeiro jogo, o Flamengo até conseguiu ter posse de bola, jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais, porém novamente não teve eficiência no ataque para tentar ao menos dar trabalho ao goleiro.
Com a eliminação, o time carioca deixa de reeditar a final da temporada passada, uma vez que o Palmeiras eliminou o Fluminense, também nos pênaltis. A final entre Brasil e Argentina será no dia 28 de novembro, no estádio Centenário, no Uruguai, coincidentemente, palco do título paulista em 2021.
Agora o Flamengo tem somente o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim do ano. Defendendo a liderança, com um ponto na frente do Palmeiras, entra em campo na segunda-feira, diante do Atlético-MG, no Maracanã, no encerramento da 32ª rodada.
O Flamengo iniciou a partida ansioso. Acelerado, forçava lançamentos e cruzamentos na área sem trabalhar a bola. Enquanto o Estudiantes era frio em campo. Além de interromper qualquer avanço carioca, levou perigo com Rojo, parando em grande defesa de Rossi e no rebote Alex Sandro cortou. Na sequência, Baltasar experimentou de longe e carimbou a trave. O lance fez o Flamengo entender a partida. Com isso, passou a colocar a bola no chão e buscar as triangulações com calma.
Com pouco tempo, já equilibrou o duelo no número de finalizações, com Pedro fazendo lindo pivô de calcanhar para Emerson Royal, que chutou em cima de Núnez. Depois, o próprio camisa 09 tentou chute cruzado e Carrascal não chegou a tempo. Apesar de imprimir bom volume na reta final, o time de Leonardo Jardim não conseguiu traduzir em chances reais de gols e repetiu o desempenho ofensivo na Argentina, onde sequer conseguiu obrigar o goleiro Muslera a trabalhar.
O Flamengo voltou com a mesma postura do intervalo e ganhou um ânimo a mais quando Baltasar Rodríguez foi expulso com o segundo cartão amarelo. Com um a mais, enfim conseguiu colocar Muslera para trabalhar, em chute de Lucas Paquetá de fora da área. Ainda encaixotado na retranca do Estudiantes, Leonardo Jardim acionou Arrascaeta e conseguiu trocar mais passes próximo da área, mas ainda assim esbarrava na defesa argentina na hora da conclusão.
Com o passar do tempo e sem conseguir passar pela muralha adversária, a tensão foi tomando conta do ambiente. O Estudiantes já se abdicou de jogar, se reservando apenas em rifar a bola. Na reta final, o Flamengo subiu o tom na pressão e Plata parou em Muslera. Depois o goleiro tirou com os olhos o cabeceio de Paquetá, tirando tinta da trave. Nos acréscimos, o time carioca voltou a abusar de lançamentos na área e, com a efetividade passando longe, a decisão foi para os pênaltis.
A série foi aberta com Arrascaeta e Sosa convertendo suas cobranças. Porém, Jorginho, com seu tradicional pulo antes do chute, parou em Muslera. Para sorte carioca, Cetré chegou a converter pela primeira vez, mas houve dois toques, na sua segunda oportunidade, isolou. Entretanto, Paquetá também parou no goleiro uruguaio e viu Mancuso colocar os argentinos na frente. Léo Pereira manteve o sonho vivo, mas na última cobrança, Bruno Henrique também parou em Muslera e deu adeus ao sonho do pentacampeonato.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 0 (2) X (3) 0 ESTUDIANTES-ARG
FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Bruno Henrique), Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Arrascaeta), Pedro (Joaquín Freitas) e Samuel Lino (Plata). Técnico: Leonardo Jardim.
ESTUDIANTES - Muslera; Mancuso, González Pírez, Santiago Núñez e Marcos Rojo (Tomás Palacios); Piovi, Alex Castro (José Sosa) e Baltasar Rodríguez; Joaquín Correa (Tiago Palacios), Carrillo (Gaich) e Tobio Burgos (Cetré). Técnico: Alexander Medina.
ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).
CARTÕES AMARELOS - Baltasar Rodríguez, Santiago Núnez, Piovi e González Pírez.
CARTÃO VERMELHO - Baltasar Rodríguez.
RENDA - R$ 13.149.227,50.
PÚBLICO - 72.492 torcedores.
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).