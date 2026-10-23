Criciúma, Sport e Operário-PR brigam pelo G6 na abertura da 35ª rodada da Série B

A reta decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B ganha contornos dramáticos na noite desta sexta-feira (23), com o início da 35ª rodada da competição nacional. Dois confrontos diretos movimentam a abertura da jornada, reunindo Criciúma, Sport e Operário-PR na corrida direta por uma vaga na zona de classificação aos playoffs de acesso.

A bola rola a partir das 19h30 no Estádio Germano Krüger, onde o Operário-PR recebe a visita do Athletic-MG. Aparecendo na 10ª posição com 48 pontos, o time paranaense precisa exclusivamente do triunfo dentro de casa para encurtar a distância de seis pontos que o separa do Atlético-GO - clube que fecha o G-6 restando quatro partidas para o fim do torneio.

Por outro lado, o adversário contabiliza 44 e tenta somar pontos longe de seus domínios para carimbar matematicamente sua permanência na divisão, sustentando uma margem de sete pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Mais tarde, às 21h, a Ilha do Retiro será palco de um dos duelos mais aguardados da rodada entre Sport e Criciúma. O time catarinense figura no quinto lugar da tabela com 59 pontos, ostentando sete de folga em relação ao primeiro perseguidor fora do G-6 e permanecendo a apenas três do líder Vila Nova.

Já o pernambucano, que soma 51 pontos, aposta no fator casa para vencer por dois ou mais gols de diferença e adentrar provisoriamente o grupo dos seis primeiros colocados.

A 35ª rodada do certame continua no sábado (24) com uma maratona de cinco jogos. Às 16h, o Avaí enfrenta o Botafogo-SP na Ressacada. Um pouco depois, às 16h30, acontecem dois embates simultâneos: o São Bernardo recebe o Vila Nova no Primeiro de Maio, enquanto o Atlético-GO mede forças contra o Novorizontino no Antônio Accioly. O dia se encerra a partir das 18h30 com mais dois duelos paralelos: Ponte Preta e Fortaleza jogam no Moisés Lucarelli, e o CRB recebe o Londrina no Rei Pelé.

Em virtude do calendário das eleições nacionais, o complemento da rodada ocorre no início da próxima semana. Na segunda-feira (26), a Arena Independência sedia América-MG x Cuiabá às 19h30, enquanto Juventude e Náutico se enfrentam no Alfredo Jaconi, às 20h30. O encerramento oficial da 35ª rodada acontece na terça-feira (27), às 20h, no encontro entre Ceará e Goiás na Arena Castelão.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 35ª RODADA DA SÉRIE B:

SEXTA-FEIRA (23)

19h30

Operário-PR x Athletic-MG

21h

Sport x Criciúma

SÁBADO (24)

16h

Avaí x Botafogo-SP

16h30

São Bernardo x Vila Nova

Atlético-GO x Novorizontino

18h30

Ponte Preta x Fortaleza

CRB x Londrina

SEGUNDA-FEIRA (26)

19h30

América-MG x Cuiabá

20h30

Juventude x Náutico

TERÇA-FEIRA (27)

20h

Ceará x Goiás