'Vitória colossal' e 'finalista épico': jornais argentinos repercutem vaga do Estudiantes

O Estudiantes segurou o Flamengo no Maracanã e, nos pênaltis, conquistou sua classificação para a final da Libertadores. A vaga na decisão foi muito comemorada pelo clube, e a vitória repercutiu nos principais jornais argentinos.
Grande herói da partida, o goleiro Fernando Muslera, que defendeu três cobranças na disputa por pênaltis, foi o mais exaltado. O AS destacou que o jogador conquistou o Maracanã e afirmou que ele viveu uma noite de redenção após uma Copa do Mundo questionável, na qual foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Uruguai na fase de grupos.
"O futebol quase sempre oferece uma chance de redenção, e mesmo que pareça tarde, uma oportunidade de se redimir pode surgir. Fernando Muslera encontrou a sua depois de 40 anos. Após uma Copa do Mundo desastrosa, apenas alguns meses depois, ele viveu uma das noites mais gloriosas de sua carreira no Maracanã, um dos maiores estádios do mundo", publicou.
O TyC Sports também exaltou o goleiro uruguaio e destacou a comemoração do jogador, que imitou a dança de Dibu Martínez, arqueiro campeão mundial pela Argentina: "Com Fernando Muslera como herói absoluto ao defender três pênaltis na disputa. Ele não só brilhou entre as traves, como, após defender seu terceiro pênalti, contra Henrique, dançou para comemorar, fazendo com que mais de uma pessoa se lembrasse de Dibu Martínez."
Já o Clarín enalteceu a atuação do Estudiantes e elogiou a torcida do clube que esteve presente no Maracanã: "O Estudiantes superou o poderoso Flamengo em todos os aspectos. Sua atuação, sua atitude, a disputa de pênaltis, na qual não houve disputa, e a torcida que lotou o lendário estádio do Rio e fez sua presença ser sentida contra a torcida da casa, que ofereceu pouco apoio e rapidamente se frustrou com um time que nunca apresentou soluções."
Por fim, o Olé falou em "Maracanazo" para descrever a classificação e ressaltou que o clube brigará pelo título da Libertadores contra o Palmeiras: "Os pênaltis foram a glória, mas uma glória merecida, pois, ao longo dos 90 minutos, o Estudiantes mostrou-se uma equipe muito superior. E, como credenciais para sua candidatura ao título de campeão da América, o time apresenta esse argumento, somado ao diferencial daqueles que abrem os caminhos, os líderes, que formaram uma combinação perfeita de inteligência e entrega para protagonizar o épico 'Maracanazo'. Mas isso não é o fim, pois os mais de 4.000 torcedores que silenciaram o mito não se dão por satisfeitos: eles querem levar a taça para a Argentina."
Palmeiras e Estudiantes farão a final da Libertadores no dia 28 de novembro. O duelo será disputado em Montevidéu, em final única.